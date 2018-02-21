Гол Дзагоева вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы

Московский ЦСКА переиграл дома "Црвену Звезду" (1:0) во втором матче 1/16 финала Лиги Европы благодаря голу Алана Дзагоева. Соперника по следующей стадии турнира армейцы узнают по итогам жеребьевки 23 февраля.

Результат первой встречи в Белграде (0:0) оставлял командам равные шансы на успех. Хотя все же небольшое предпочтение букмекеры отдавали ЦСКА, поскольку армейцы играли сегодня на своем поле. Да и к такой холодной погоде, которая установилась в эти дни в столице, "красно-синие" больше приспособлены.

В целом ЦСКА был лучше сербской команды. Особенно в первом тайме и в начале второй половины, когда армейцы остро атаковали и не позволяли гостям угрожать воротам Игоря Акинфеева. В концовке первого тайма отличился Алан Дзагоев, откликнувшись на передачу в штрафную Константина Кучаева.

До середины второй половины хозяева могли забить еще несколько мячей, но упустили свои шансы. Чем ближе матч подходил к концу, тем больше "Црвена" атаковала. Причем делала это опасно. На 81-й минуте мог отличиться Александар Пешич, но он не дотянулся до мяча после передачи с фланга. Буквально в одной из следующих атак мог забивать Эль-Фарду Бен Набуан. Однако армейцы выстояли. И первыми из российских клубов вышли в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего розыгрыша.

Напомним, что "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" проведут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы завтра. Питерцам и "красно-белым" предстоит отыгрываться после поражений от "Селтика" (0:1) в Шотландии и "Атлетика" (1:3) в Москве соответственно. Что касается "железнодорожников", то они являются явными фаворитами противостояния с "Ниццей" после выездной победы со счетом 3:2.