Госдума одобрила законопроект о неприменении онлайн-касс в ряде случаев

Госдума в среду 21 февраля в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект, который освобождает некоторые категории предпринимателей от применения онлайн-касс.

В частности, организации и индивидуальные предприниматели смогут продавать товары через торговые автоматы и при этом не печатать кассовый чек и не отправлять его в электронной форме покупателю. Организации смогут использовать один кассовый аппарат сразу для нескольких торговых автоматов. Также кассовые аппараты без функции онлайн передачи сведений в налоговые органы могут применяться на территории военных объектов. Без применения контрольно-кассовых аппаратов можно торговать на бортах самолетов, уточняет "Интерфакс". Кроме того, не потребуется выдавать кассовые чеки при погашении авансов за оказанные услуги.

Также предлагается уточнить требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности. В перечень обязательных реквизитов включается QR-код. С 1 февраля 2020 года он должен отображаться при расчете на дисплее автоматического устройства для расчетов.

Планируется, что федеральный закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Проект закона был внесен Андреем Макаровым, Глебом Хором, Леонидом Симановским, Александром Ремезковым и другими депутатами. Законопроект направлен на оптимизацию нового порядка применения контрольно-кассовой техники, предполагающего передачу фискальных данных в налоговые органы в режиме онлайн при осуществлении отдельных видов деятельности.