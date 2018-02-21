Илья Ковальчук: Хотели показать свой лучший хоккей и сделали это

Вице-капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал журналистам победу нашей команды над Норвегией в четвертьфинале олимпийского турнира (6:1).

Илья, в первом периоде перебросали норвежцев 19:2. Как так получилось удачно?



Илья Ковальчук: Мы хотели это сделать, потому что знали, что они играли вчера, причем в овертайме. Потратили много сил, и нашей задачей было как можно больше бросать, закрывать вратаря. Это получилось.

Вы в третий раз будете играть в полуфинале Олимпиады. В предыдущих четвертьфиналы были тяжелыми, сейчас - не очень. Необычно?



Илья Ковальчук: Да нет. Норвежцы обыграли словенцев, они же не просто так попали в четвертьфинал. Они заслужили это место. А наша задача была выйти и показать свой лучший хоккей, что мы и сделали.

Насколько хорошо, что не так много сил было потрачено сейчас?



Илья Ковальчук: Какая разница, сколько ты сил потратил? Главное, что мы добились правильного результата. Не всегда же нам на Канаду выходить в четвертьфинале.

Никита Нестеров сказал, что второй период команда провела неудачно. Согласны?



Илья Ковальчук: Ну, Никите Нестерову лучше видать. Я считаю, что мы можем намного лучше играть в защите. Надо шайбу меньше терять на дальней синей линии и тогда будет меньше угрозы нашим воротам.

Сегодня забивали все те, кто не забивал раньше на Олимпиадах. Он сговорились?



Илья Ковальчук: Ребята заслуживают забитых голов. Идут на ворота, лезут. Тот же Телегин играет здорово все матчи, Калинин. Молодцы.

Это говорит о том, что нет деления на первое-второе-третье-четвертое звено?



Илья Ковальчук: А у нас его и нет. Вы его делаете.

Удалось посмотреть матч чехов против США?



Илья Ковальчук: Мы приехали на арену и знали, что счет 2:2. Буллиты уже не смотрели, потому что готовились к игре. Слышали только, как они радовались - у них соседняя раздевалка.

У них нет суперзвезд. А как вам эта команда в целом?



Илья Ковальчук: Хорошо играют. Если они заняли первое место в группе, а потом попали в полуфинал - просто так ничего не бывает, правда? Очень хорошая команда, надо готовиться. Думаю, что тренеры нам покажут видео - что они делают хорошо, что плохо. И мы будем готовы к полуфиналу.

Вас беспокоит вопрос, будет ли у России флаг на церемонии закрытия?



Илья Ковальчук: Наша задача играть в хоккей. От нас ничего не зависит, поэтому нам главное подготовиться к пятничному матчу. А в воскресенье вечером будем уже говорить о флаге.