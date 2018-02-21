Юрий Кублановский: Про "силу и наглость" - это в ковбойских боевиках

Новости

"Поэт Майдана" попросила прощения у Донбасса и Одессы 03:45
После стрельбы во Флориде помощники шерифа получили оружие 03:23
Похищенная в Австрии девочка из России нашлась в Ливане 03:15
Власти Египта закрыли КПП "Рафах" на границе с сектором Газа 02:52
Глава французского МИД посетит Москву 27 февраля 02:51
Работники авиакомпании Air France проведут забастовку 02:28
В результате действий коалиции в Сирии погибли 12 мирных жителей 02:23
Сербия будет придерживаться политики военного нейтралитета 02:10
Глава подразделения Ford на фоне скандала ушел в отставку 01:51
В США задержан школьник за похожий на оружие чехол для телефона 01:50
Родители Меланьи Трамп получат гражданство США 01:42
Взрыв на борту парома в Мексике привел к ранению 22 человек 01:30
Курды убили 40 турецких солдат и боевиков в Африне 01:27
Из-за паводка на юге канадской провинции Онтарио эвакуировали людей 00:58
"Севилья" сыграла вничью с "МЮ" в Лиге чемпионов 00:52
Евросоюз осудил нападения неонацистов на учреждения РФ в Киеве 00:44
У планировавшего стрельбу школьника из Лос-Анджелеса изъят арсенал 00:17
Футболист "Црвены Звезды" расплакался после поражения от ЦСКА 00:09
Волгоградские власти помогут семье "воскресшего" мальчика 00:01
Президент Сербии Вучич передал через Лаврова письмо для Путина 21.02.2018
Число погибших в ДТП с автобусом в Перу выросло до 44 21.02.2018
Лавров: Киев не собирается выполнять Минские договоренности 21.02.2018
Под Астраханью внедорожник и два человека провалились под лед 21.02.2018
В Нигерии боевики похитили более 100 школьниц 21.02.2018
В Мексике при взрыве на борту парома пострадали 13 пассажиров 21.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
21.02.2018 22:31
Рубрика: Общество

Актер что-то перепутал

Юрий Кублановский: Про "силу и наглость" - это в ковбойских боевиках
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск №7502 (39)
Поэт и публицист Юрий Кублановский, который часто и подолгу бывает в российской провинции, а также хорошо знает европейскую жизнь и культуру, ответил актеру Алексею Серебрякову.
Алексей Серебряков снялся в таких фильмах, как "9 рота", "Груз 200", "Обитаемый остров"... Фото: РИА Новости Алексей Серебряков снялся в таких фильмах, как "9 рота", "Груз 200", "Обитаемый остров"... Фото: РИА Новости
Алексей Серебряков снялся в таких фильмах, как "9 рота", "Груз 200", "Обитаемый остров"... Фото: РИА Новости

Напомним, звезда фильма "Левиафан" считает, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю на его YouTube-канале, у которого, кстати, более двух с половиной миллионов подписчиков. Актер, в частности, сказал, что его герой в фильме Андрея Звягинцева сдается и проигрывает власти, а вот имей он психологию американца, было бы по-другому. "Американец берет и делает, потому что там психология другая - психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я несу ответственность за свою жизнь", - размышлял Серебряков.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Водолазкин: Все больше интеллектуалов становятся церковными

А вот и главная цитата, которая широко и эмоционально обсуждается в Сети: "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство".

- Такое впечатление, что актер задержался в какой-нибудь своей роли из времен криминальной революции 90-х годов, - раздумывает над интенцией Алексея Серебрякова Юрий Кублановский. - Если уж в чем и упрекать наш народ, так это ровным счетом в обратном: он долготерпелив и многомилостив. Я бываю в русской провинции намного, видимо, чаще чем он, и ясно вижу свет русской культуры и веры. Краеведение, музееведение, глубокая приходская жизнь, стремление жить достойно, несмотря на повседневные тяготы, - все это повсеместно.

Серебряков что-то перепутал, про "силу и наглость" - это в ковбойских боевиках. А в России медленно, но верно возрождается христианский мир. Да, много бед и горя, но общий вектор, безусловно, к выздоровлению, а не моральному распаду социума.

Манера судить огулом, по отдельным наглецам и хамам - дело неблагодарное. Потому что любой народ или страна стоит на праведном начале. В противном случае его существование обрывается.

Главное сегодня

Песков рассказал о рисках украинского закона о Донбассе
РФ не исключает ответа на санкции против россиян из "списка Мюллера"
Российские фигуристки блестяще выступили в короткой программе на ОИ
В Волгограде приставы вернули в семью "умершего" мальчика
РФ будет бороться с нечестной конкуренцией США на рынке вооружений