Юрий Кублановский: Про "силу и наглость" - это в ковбойских боевиках

Поэт и публицист Юрий Кублановский, который часто и подолгу бывает в российской провинции, а также хорошо знает европейскую жизнь и культуру, ответил актеру Алексею Серебрякову.

Напомним, звезда фильма "Левиафан" считает, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю на его YouTube-канале, у которого, кстати, более двух с половиной миллионов подписчиков. Актер, в частности, сказал, что его герой в фильме Андрея Звягинцева сдается и проигрывает власти, а вот имей он психологию американца, было бы по-другому. "Американец берет и делает, потому что там психология другая - психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я несу ответственность за свою жизнь", - размышлял Серебряков.

А вот и главная цитата, которая широко и эмоционально обсуждается в Сети: "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство".

- Такое впечатление, что актер задержался в какой-нибудь своей роли из времен криминальной революции 90-х годов, - раздумывает над интенцией Алексея Серебрякова Юрий Кублановский. - Если уж в чем и упрекать наш народ, так это ровным счетом в обратном: он долготерпелив и многомилостив. Я бываю в русской провинции намного, видимо, чаще чем он, и ясно вижу свет русской культуры и веры. Краеведение, музееведение, глубокая приходская жизнь, стремление жить достойно, несмотря на повседневные тяготы, - все это повсеместно.

Серебряков что-то перепутал, про "силу и наглость" - это в ковбойских боевиках. А в России медленно, но верно возрождается христианский мир. Да, много бед и горя, но общий вектор, безусловно, к выздоровлению, а не моральному распаду социума.

Манера судить огулом, по отдельным наглецам и хамам - дело неблагодарное. Потому что любой народ или страна стоит на праведном начале. В противном случае его существование обрывается.