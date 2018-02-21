Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 27-ФЗ "Федеральный закон О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части урегулирования пределов срока содержания под стражей на досудебной стадии уголовного судопроизводства"

Принят Государственной Думой 7 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3015; 2003, N 27, ст. 2706; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 24, ст. 2830, 2833; N 50, ст. 6236; 2008, N 49, ст. 5724; 2010, N 49, ст. 6419; 2011, N 1, ст. 16; 2012, N 24, ст. 3070; 2013, N 9, ст. 875; N 48, ст. 6165; 2015, N 51, ст. 7251; 2016, N 1, ст. 60; N 27, ст. 4255) следующие изменения:

1) пункт 81 части второй статьи 37 изложить в следующей редакции:

"81) при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей по уголовному делу, поступившему или направляемому в суд с обвинительным заключением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера;";

2) в статье 109:

а) в части четвертой слова "частью восьмой1" заменить словами "частями восьмой1 - восьмой3";

б) пункт 1 части восьмой изложить в следующей редакции:

"1) о продлении срока содержания под стражей на срок, необходимый для окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, а также для принятия прокурором и судом решений по поступившему уголовному делу, за исключением случая, предусмотренного частью шестой настоящей статьи;";

в) часть восьмую1 изложить в следующей редакции:

"81. По уголовному делу, направляемому прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, по ходатайству следователя или дознавателя, возбужденному в порядке, установленном частью третьей статьи 108 настоящего Кодекса и частью восьмой настоящей статьи, срок домашнего ареста или срок содержания под стражей может быть продлен для обеспечения принятия прокурором, а также судом решений по поступившему уголовному делу на срок, продолжительность которого определяется с учетом сроков, предусмотренных частью первой статьи 221, либо частью первой статьи 226, либо частью первой статьи 2268, а также частью третьей статьи 227 настоящего Кодекса.";

г) дополнить частями восьмой2 и восьмой3 следующего содержания:

"82. В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 221 или пунктом 2 части пятой статьи 439 настоящего Кодекса и обжалования данного решения следователем в соответствии с частью четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, а также возвращения уголовного дела дознавателю в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 226, пунктом 2 или 3 части первой статьи 2268 настоящего Кодекса и обжалования данного решения дознавателем в соответствии с частью четвертой статьи 226 или частью четвертой статьи 2268 настоящего Кодекса по ходатайству следователя или дознавателя, возбужденному в порядке, установленном частью третьей статьи 108 настоящего Кодекса и частью восьмой настоящей статьи, срок содержания под стражей может быть продлен для обеспечения принятия вышестоящим прокурором, а также судом решений по поступившему уголовному делу на срок, продолжительность которого определяется с учетом сроков, предусмотренных частью четвертой статьи 221, либо частью четвертой статьи 226, либо частью четвертой статьи 2268, а также частью третьей статьи 227 настоящего Кодекса.

83. В случае, предусмотренном частью второй1 статьи 221 настоящего Кодекса, по ходатайству прокурора, возбужденному перед судом в период досудебного производства не позднее чем за 7 суток до истечения срока домашнего ареста или срока содержания под стражей, срок домашнего ареста или срок содержания под стражей может быть продлен до 30 суток.";

д) часть девятую изложить в следующей редакции:

"9. В срок содержания под стражей в период досудебного производства включаются срок содержания под стражей в период предварительного расследования и срок содержания под стражей в период рассмотрения уголовного дела прокурором до принятия им одного из решений, предусмотренных частью первой статьи 221, частью первой статьи 226, частью первой статьи 2268 и частью пятой статьи 439 настоящего Кодекса. Срок содержания под стражей в период предварительного расследования исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.";

3) часть вторую1 статьи 221 изложить в следующей редакции:

"21. Установив, что срок домашнего ареста или срок содержания под стражей оказывается недостаточным для принятия решения в порядке, предусмотренном настоящей статьей, либо для выполнения судом требований, предусмотренных частью третьей статьи 227 настоящего Кодекса, прокурор при наличии оснований возбуждает перед судом ходатайство о продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей.";

4) часть вторую1 статьи 226 признать утратившей силу;

5) абзац первый части пятой статьи 439 изложить в следующей редакции:

"5. Уголовное дело с постановлением о направлении его в суд следователь передает прокурору, который в срок, предусмотренный частью первой или первой1 статьи 221 настоящего Кодекса, принимает одно из следующих решений:".

Статья 2

Пункт 5 Федерального закона от 5 июня 2012 года N 53-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 24, ст. 3070) признать утратившим силу.

Президент Российской Федерации

В. Путин