Канадский фотограф проехал автостопом 5000 км от Москвы до Томска

"Обожаю Петербург и Дагестан, - говорит канадский фотограф Паскаль Дюмон. - Петербург за архитектуру, а Дагестан за смесь культур, красивые горные пейзажи и большое радушие местных жителей". Он проехал 5000 км от Москвы до Томска и после этого долгого и непростого путешествия решил остаться здесь на подольше - пожить.

Ему чуть больше тридцати, у него несколько университетских дипломов и он публикует свои фотографии в газетах и журналах по всему миру. Впервые с Россией он познакомился в университете - Паскаль окончил факультет международного менеджмента и регионоведения (специализация - Россия), а потом увлекся фотографией и без своего пленочного "Никона" почти не выходит из дома.

Путешествие по России, признается Паскаль, он планировал давно, но долго не мог решиться. Зато близкая подруга, живущая в Томске, развеяла все страхи. Кроме России это "вторая-первая" любовь Паскаля Дюмона. И страх - это не про него: за его плечами 45 стран и 75 тыс. км, которые он проехал автостопом.

Свое самое первое в жизни большое путешествие Паскаль совершил в 2006 году. Долетел с другом до Парижа, а оттуда автостопом добрался в Африку. В какой-то момент от автостопа отказались - водители стали требовать денег, пришлось пересаживаться на автобус. Так доехали до Марокко и даже побывали в пустыне Сахара, провели там целую неделю.

Если за дорогу приходилось иногда платить, то на жилье хорошо экономили: спали на автозаправках и на улицах. А в Барселоне заночевали в центре города с бомжами из Польши. "Тот еще был опыт", - вспоминает Паскаль.

В России же фотограф ночевал с большим комфортом - к себе пускали водители и деревенские жители. Путешествовал он проверенным способом - автостопом. Здесь с этим проблем нет - поднял палец и сэкономил на автобусе, поезде, самолете. Хотя была и другая смелая мысль - прокатиться по бескрайним российским просторам на велосипеде.

"Россия разная, в ней всегда контраст, если это любовь, то есть и ненависть, если что-то грустное, то есть и что-то радостное, - рассказал "РГ" Дюмон. - Меня поразила открытость людей, как люди встречали меня, пытались помочь. Но к этому примешивалась и грусть: людям сложно жить, но они продолжают радоваться каждому дню".

Сам Дюмон тоже следует принципу "Я праздную жизнь". "В Россию нужно вглядываться, тогда вы увидите то, чего не видели прежде", - считает он.

Три с половиной года Паскаль живет здесь, преподает французский язык, читает лекции о своих путешествиях и, конечно, учит русский.

Кстати

"Общага"

После коммуналок фотографа Паскаля Дюмона больше всего в России поразили студенческие общежития. Так появилась целая серия фотографий - Obschaga.

Дюмон побывал в десятках кампусов: МГПИ, МГАХИ им. В.И. Сурикова и других. И везде видел почти одно и то же: их обитатели сталкиваются с самой главной проблемой - устроить домашний уют на ограниченном пространстве, с ограниченными ресурсами и удобствами.

И пусть у них не всегда это получается, но они стараются. А другого выхода нет. Из-за высокой арендной платы за отдельное жилье студентам остается только Obschaga.

"Каждая отдельная общага - это целый мир со своими традициями, культурой и людьми",- не переставал удивляться увиденному канадский фотограф.

Дословно

"Россия - это гораздо больше..."

Почему вы решили стать фотографом?

Паскаль Дюмон: Я никогда не дружил со словами, не умел красиво писать, но постоянно чувствовал в себе потребность рассказывать истории. Я получил много разных высших образований, пока наконец понял, что фотография - это то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. С помощью фотографии я могу рассказать другим о том, что чувствую.

Россия безопасна для путешественников?

Паскаль Дюмон: Без сомнения, в Россию пришли все международные сервисы для заказа такси, бронирования отелей и квартир. И главное, билет в любую точку страны можно купить онлайн. Это просто находка для иностранца.

За рубежом по-прежнему живы стереотипы о России? Какие они?

Паскаль Дюмон: Водка, пиры горой, излишняя воинственность местных жителей, крепкие кулаки. У иностранцев в головы засел стереотип о таком большом русском мужике, который обязательно встретится тебе на пути, если ты поедешь в Россию. У вас это называется "гопник". А еще - что русские не знают английский язык. Даже за много километров от Москвы в городах, особенно где есть крупные университеты, молодежь легко общается на английском. Очень редко стереотипы подтверждаются, но по сути это все неправда. Да и зачем загонять в какие-то рамки и стереотипы представления о стране. Россия - это гораздо больше, чем набор избитых клише. А еще в других странах совсем не знают о маленьких народах, живущих в России, - татарах, чеченцах. Кстати, именно после путешествия я сразу решил: надо учить русский.

Какая ваша любимая страна? Россия?

Паскаль Дюмон: Определенной любви нет. Но мне всегда были интересны Восточная Европа и Балканы.