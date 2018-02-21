Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 31-Ф3 "О внесении изменения в статью 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Внести в пункт 2 части первой статьи 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2003, N 50, ст. 4847; 2009, N 52, ст. 6453; 2010, N 8, ст. 780; 2011, N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162; 2017, N 1, ст. 32) изменение, изложив его в следующей редакции:

"2) беременность осужденной, наличие у нее малолетнего ребенка, наличие у осужденного, являющегося единственным родителем, малолетнего ребенка - до достижения ребенком возраста четырнадцати лет, за исключением осужденных, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054 и 2055, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;".

Президент Российской Федерации

В. Путин