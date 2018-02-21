Принят Государственной Думой 7 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Статья 1

Часть 27 статьи 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2013, N 51, ст. 6690; 2015, N 41, ст. 5642; 2016, N 27, ст. 4231; 2017, N 30, ст. 4451) изложить в следующей редакции:

"27. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Статью 251 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2009, N 29, ст. 3601; 2011, N 30, ст. 4590; N 50, ст. 7343; 2013, N 44, ст. 5633; 2016, N 27, ст. 4197) дополнить частью 15 следующего содержания:

"15. Информация о плановых и внеплановых проверках, проводимых антимонопольным органом, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин