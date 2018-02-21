Лавров: ЕС требует от Сербии присоединения к санкциям против РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал новую стратегию Брюсселя в отношении Балкан, которая обозначает перспективы вступления Сербии в Евросоюз к 2025 году. Однако для этого Белград должен в том числе окончательно урегулировать косовский вопрос - самый болезненный для сербской политики.

"Знаем, что в рамках переговорных глав ЕС выдвигает Сербии ряд политических условий, среди которых - и присоединение к антироссийским санкциям, и признание Косово", - констатировал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ выразил мнение, что "ложно понятый принцип солидарности, требующий от тех, кто хочет сотрудничать с Брюсселем, встать на антироссийскую сторону, долго не продержится".

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заверил российских коллег, что "Белград никогда не присоединится к санкциям против Москвы".

"Россия никогда ничего не делала против интересов Сербии. Кроме того, есть такое понятие, как моральные обязательства. Мы всегда останемся благодарны россиянам за их политику в отношении Сербии и за поддержку", - заключил сербский лидер.

Сергей Лавров также напомнил, что Москва изначально поддержала посреднические усилия Евросоюза по налаживанию диалога между Белградом и Приштиной, однако до сих пор не выполнены многие обязательства в рамках этого процесса, в том числе по созданию сербских муниципалитетов на севере Косово.