Лавров: Киев не собирается выполнять Минские договоренности

Глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в желании властей Украины придерживаться Минских договоренностей. Об этом министр заявил после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, передает ТАСС.

Он также раскритиковал принятый днем ранее в Киеве закон о реинтеграции Донбасса.

"Закон о реинтеграции Донбасса предполагает силовое решение на востоке Украины, - убежден Лавров. - Очевидно, что киевские власти не собираются выполнять Минские договоренности".

Министр отметил отсутствие должной оценки принятого закона со стороны стран Запада.

"Все наши европейские коллеги, которые прекрасно понимают, о чем идет речь, в общем-то набрали в рот воды и ничего на эту тему говорить не могут", - сказал Лавров.