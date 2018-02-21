Лавров: Международные организации должны отреагировать на события в Киеве

Международные политические структуры должны отреагировать на нападения на российские учреждения в Киеве. Об этом заявил 21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы ждем соответствующей принципиальной реакции и со стороны ООН, и со стороны ОБСЕ, Совета Европы, и, конечно же, Евросоюза и НАТО, поскольку две последние структуры всегда особенно обеспокоены судьбой украинского урегулирования", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, общаясь с журналистами после переговоров со своим словенским коллегой Карлом Эрьявицем в Любляне.

Лавров также подчеркнул, что нападения на российские учреждения на Украине в значительной степени поощряются властями.

Речь идет о нападениях на здание Россотрудничества в Киеве. 17 и 18 февраля украиснкие националисты дважды устраивали акции, в ходе которых расписали стены здания оскорбительными лозунгами, осквернили российский флаг, выбили стекла и повредили дверь.

Кроме того российский министр отметил, что закон о реинтеграции Донбасса поощряет применение силы на востоке Украины, что недопустимо. Закон был подписан президентом Украины Петром Порошенко 20 февраля.

"Рассчитываем, что на Западе, прежде всего в Берлине и в Париже, как в столицах стран - участниц "нормандского формата", понимают, что последние действия руководства Украины уводят в сторону выполнение Минских договоренностей, являются попыткой их перечеркнуть, имею в виду, прежде всего, так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины. Это абсолютно недопустимо".