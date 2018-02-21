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21.02.2018 15:29
Рубрика: Власть

Медведев: РФПИ должен концентрироваться на развитии проектов в России

Текст: Сергей Белов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) должен концентрироваться на развитии проектов внутри страны, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. За время своего существования фонд вместе с партнерами принес России более 1,2 триллиона рублей.

Фото: Михаил Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Путин обсудил инвестиции с главой РФПИ

Глава правительства обсудил деятельность созданного в 2011 году инвестфонда с его руководителем Кириллом Дмитриевым и назвал результаты работы неплохими. "Не все считали целесообразным дополнительные денежные средства канализировать через такой инструмент как РФПИ, но, тем не менее, решения все были приняты и, как показал опыт, эти решения направлены были на достижение важнейших хозяйственных и социальных задач", - подчеркнул он.

- Перспективы, надеюсь, будут в основном связаны с инвестированием на территории Российской Федерации, - высказал Медведев пожелание. - Хотя те ваши контакты и с арабским миром, и с китайскими партнерами выглядят весьма и весьма убедительно.

В прошлом году РФПИ и партнеры проинвестировали экономику страны на 250 миллиардов рублей. Причем "своих" средств фонд вложил только 40 миллиардов. "Таким образом, за время существования РФПИ за последние шесть лет мы уже проинвестировали с партнерами более 1,2 триллиона рублей в экономику России", - озвучил Кирилл Дмитриев общие показатели.

Средства идут в различные сектора экономики. Более 40 процентов всех инвестиций фонда - вложения в инфраструктуру. В технологическом секторе РФПИ хочет довести долю до 25 процентов. В качестве примеров глава фонда назвал совместные с арабским фондом Mubadala вложения в "Вертолеты России", работу по строительству ЦКАД и онкологического центра в Балашихе.

РФПИ заинтересовался приватизацией всех российских госкомпаний

Вместе с шестью суверенными фондами иностранных государств будет поддержан проект "Ростех-сити", который предполагает комплексное развитие территории бывшего аэродрома "Тушино". Там появится современный технологический парк.

Иностранный капитал в работе с РФПИ привлекает хорошая отдача от вложений. "Доходность за последние шесть лет составила более 15 процентов годовых в рублях и также у нас положительная, значительная доходность в долларах для наших партнеров", - сказал Дмитриев.

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