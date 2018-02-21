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21 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7501 (38)

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N В. Путин 22-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Республики Мордовия и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Республики Мордовия"

Дата подписания 19 февраля 2018 г.
Опубликован 21 февраля 2018 г.

Принят Государственной Думой 9 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 и 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) упразднить:

Атюрьевский районный суд Республики Мордовия, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Торбеевского районного суда Республики Мордовия;

Большеберезниковский районный суд Республики Мордовия, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Чамзинского районного суда Республики Мордовия;

Большеигнатовский районный суд Республики Мордовия, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Ичалковского районного суда Республики Мордовия;

Дубёнский районный суд Республики Мордовия, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Атяшевского районного суда Республики Мордовия;

Ельниковский районный суд Республики Мордовия и Старошайговский районный суд Республики Мордовия, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Краснослободского районного суда Республики Мордовия;

Кадошкинский районный суд Республики Мордовия, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Инсарского районного суда Республики Мордовия;

Кочкуровский районный суд Республики Мордовия, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Октябрьского районного суда города Саранска Республики Мордовия;

Теньгушевский районный суд Республики Мордовия, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Темниковского районного суда Республики Мордовия;

2) установить, что юрисдикция Атяшевского, Инсарского, Ичалковского, Краснослободского, Темниковского, Торбеевского, Чамзинского районных судов, Октябрьского районного суда города Саранска Республики Мордовия распространяется на территории следующих административно-территориальных единиц Республики Мордовия в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:

Атяшевского районного суда - на территории Атяшевского и Дубёнского районов;

Инсарского районного суда - на территории Инсарского и Кадошкинского районов;

Ичалковского районного суда - на территории Ичалковского и Большеигнатовского районов;

Краснослободского районного суда - на территории Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского районов;

Октябрьского районного суда города Саранска - на территории Октябрьского района города Саранска и Кочкуровского района;

Темниковского районного суда - на территории Темниковского и Теньгушевского районов;

Торбеевского районного суда - на территории Торбеевского и Атюрьевского районов;

Чамзинского районного суда - на территории Чамзинского и Большеберезниковского районов;

3) образовать:

в составе Атяшевского районного суда Республики Мордовия постоянное судебное присутствие в селе Дубёнки Дубёнского района Республики Мордовия;

в составе Инсарского районного суда Республики Мордовия постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия;

в составе Ичалковского районного суда Республики Мордовия постоянное судебное присутствие в селе Большое Игнатово Большеигнатовского района Республики Мордовия;

в составе Краснослободского районного суда Республики Мордовия постоянное судебное присутствие в селе Ельники Ельниковского района Республики Мордовия и селе Старое Шайгово Старошайговского района Республики Мордовия;

в составе Октябрьского районного суда города Саранска Республики Мордовия постоянное судебное присутствие в селе Кочкурово Кочкуровского района Республики Мордовия;

в составе Темниковского районного суда Республики Мордовия постоянное судебное присутствие в селе Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия;

в составе Торбеевского районного суда Республики Мордовия постоянное судебное присутствие в селе Атюрьево Атюрьевского района Республики Мордовия;

в составе Чамзинского районного суда Республики Мордовия постоянное судебное присутствие в селе Большие Березники Большеберезниковского района Республики Мордовия;

4) Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона;

5) финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 - 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1 - 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин