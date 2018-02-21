Научный потенциал перенесут на блокчейн

Инфраструктуру управления интеллектуальной собственностью будут развивать на блокчейне - как объектами промышленной собственности, так и объектами авторских прав. Такое соглашение подписали сегодня Роспатент и Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности).

"Одной из задач соглашения является увеличение числа свободно оборачиваемых результатов интеллектуальной деятельности для образовательных и научных целей, целей творческого и технологического развития. С помощью новых инструментов можно будет получить достоверную и полную информацию о реальном потенциале научных разработок в России", - подчеркнул руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Совместно с ассоциацией ведомство займется созданием новых инструментов управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации в цифровой среде, а также развитием национального рынка интеллектуальных прав.