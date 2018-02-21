Небензя: РФ заинтересована в завершении конфликта на Украине

Россия готов способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине и прямо в этом заинтересована, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия прямо заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине и готова всячески способствовать этому", - цитирует РИА Новости заявление российского дипломата на заседании Совета Безопасности ООН. - Однако пока Киев саботирует минский процесс и продает миру свою легенду о происходящем в стране, пока киевские власти пользуются в этом поддержкой своих покровителей, на конструктивное развитие событий надежды мало".