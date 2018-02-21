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21 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7501 (38)

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N32-ФЗ "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 19 февраля 2018 г.
Опубликован 21 февраля 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

Российских паралимпийцев освободят от подоходного налога

Принят Государственной Думой 9 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3021; 2003, N 21, ст. 1958; 2004, N 27, ст. 2715; N 34, ст. 3518; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3452; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 20; N 13, ст. 1465; N 31, ст. 4013; N 45, ст. 5416; N 49, ст. 6045; N 50, ст. 6237; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3614; N 49, ст. 5723; 2009, N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3598, 3639; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731; N 52, ст. 6444; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4176, 4198; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 7; N 26, ст. 3652; N 30, ст. 4583; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7016, 7037; 2012, N 10, ст. 1164; N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3447; N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6750; N 53, ст. 7604; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3444; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 26, ст. 3373; N 40, ст. 5316; N 48, ст. 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 15, 18; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6686, 6688; 2016, N 1, ст. 16; N 7, ст. 920; N 27, ст. 4175, 4180, 4184; N 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6849; 2017, N 15, ст. 2133; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578; N 49, ст. 7307, 7314, 7318, 7324, 7326; 2018, N 1, ст. 20) изменение, дополнив ее пунктом 203 следующего содержания:

"203) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные российскими спортсменами-инвалидами, не принимавшими участия в Паралимпийских играх, и тренерами, обеспечившими подготовку таких спортсменов, за призовые места на открытых всероссийских спортивных соревнованиях от официальных организаторов или на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов не позднее года, следующего за годом проведения указанных открытых всероссийских спортивных соревнований;".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений пункта 203 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Президент Российской Федерации В. Путин