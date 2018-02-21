Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 25-ФЗ "О внесении изменения в статью 59 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Внести в часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) изменение, дополнив ее после слов "результатов государственной итоговой аттестации)" словами ", а также сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования".

Президент Российской Федерации

В. Путин