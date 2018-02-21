Олег Знарок: У нас команда, где каждый может забить

Главный тренер российской хоккейной сборной Олег Знарок после победы в четвертьфинальном матче над норвежцами (6:1) не выглядел счастливым и даже не улыбался. Кажется, он уже полностью сконцентрирован на следующем матче. А в разгроме скандинавов Олег Валерьевич нашел изъяны.

Олег Знарок: Три дня паузы, наверное, немножко нас расслабили.

При этом по броскам в первом периоде ваша команда выиграла 19:2. Норвежцы устали после своего вчерашнего матча?



Олег Знарок: Да нет. Во втором периоде уже было, по-моему, 8:7 по броскам. Он немножко не получился по тактике.

Была осознанная ставка на стартовый период?



Олег Знарок: Да, конечно. Мы к этому готовились, чтобы начать активно.

Забивали сегодня ребята, которые ранее этого на Олимпиадах не делали…



Олег Знарок: Это здорово. Почувствовали.

Забивают все, кроме Дацюка. Не беспокоит это?



Олег Знарок: Нет, совершенно. Он выполняет свою работу очень хорошо.

Верно ли ощущение, что четвертое звено тянуло команду за собой?



Олег Знарок: Они забили первый гол. У нас нет четвертого звена, у нас команда, где каждый может забить. И это очень здорово.

Вы не выглядите довольным, хотя команда выиграла 6:1. Почему?



Олег Знарок: Я что, в финале играю, что ли?

Тем не менее, не каждый день выходите в полуфинал Олимпиады.



Олег Знарок: Да ладно. Давайте, заканчивайте. Норвежцев обыграли и все, что ли? Сложилось? (Усмехается).

На сколько процентов сегодня сыграла команда?



Олег Знарок: Не очень хорошо.

Победный состав будете менять?



Олег Знарок: Еще не знаю. Сейчас приедем, посмотрим, обсудим с тренерским составом.

То есть определенное недовольство есть?



Олег Знарок: Конечно. После каждого матча, даже выигранного, в любом случае есть проблемы, которые надо решать. Потому что здесь скоротечный турнир, и каждая ошибка, каждое вбрасывание играют роль.

Как собираетесь отдыхать, восстанавливать команду?



Олег Знарок: Покушаем, ляжем спать. Все стандартно.

Какое мнение сложилось о чехах по матчу с американцами?



Олег Знарок: Мы посмотрели эту игру. То же самое - у них игра не получилась. Три дня паузы, наверное, их тоже сбили немножко.

Насколько эта Чехия отличается от той, которая победила вас на старте домашнего чемпионата мира-2016?



Олег Знарок: Тогда с ними была первая игра. А первый матч у нас всегда немного не получается.

Судя по Евротуру, чехи - удобный для вас соперник.



Олег Знарок: Здесь все соперники равные. Нужно готовиться, и малейшая ошибка влияет на результат.

Чешский вратарь Францоуз выиграл уже две серии буллитов. Будете к этому отдельно готовиться?



Олег Знарок: Францоуз - непростой вратарь. Мы готовимся к этому.

Вы будете смотреть с трибуны матч Канада - Финляндия?



Олег Знарок: Не знаю. А зачем? Есть телевизоры. Но надо как-то отдыхать еще немножко. Потому что эмоций очень много отдали.