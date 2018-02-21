Олег Знарок: У нас команда, где каждый может забить

Олег Знарок: Три дня паузы, наверное, немножко нас расслабили.
При этом по броскам в первом периоде ваша команда выиграла 19:2. Норвежцы устали после своего вчерашнего матча?
Олег Знарок: Да нет. Во втором периоде уже было, по-моему, 8:7 по броскам. Он немножко не получился по тактике.
Была осознанная ставка на стартовый период?
Олег Знарок: Да, конечно. Мы к этому готовились, чтобы начать активно.
Забивали сегодня ребята, которые ранее этого на Олимпиадах не делали…
Олег Знарок: Это здорово. Почувствовали.
Забивают все, кроме Дацюка. Не беспокоит это?
Олег Знарок: Нет, совершенно. Он выполняет свою работу очень хорошо.
Верно ли ощущение, что четвертое звено тянуло команду за собой?
Олег Знарок: Они забили первый гол. У нас нет четвертого звена, у нас команда, где каждый может забить. И это очень здорово.
Вы не выглядите довольным, хотя команда выиграла 6:1. Почему?
Олег Знарок: Я что, в финале играю, что ли?
Тем не менее, не каждый день выходите в полуфинал Олимпиады.
Олег Знарок: Да ладно. Давайте, заканчивайте. Норвежцев обыграли и все, что ли? Сложилось? (Усмехается).
На сколько процентов сегодня сыграла команда?
Олег Знарок: Не очень хорошо.
Победный состав будете менять?
Олег Знарок: Еще не знаю. Сейчас приедем, посмотрим, обсудим с тренерским составом.
То есть определенное недовольство есть?
Олег Знарок: Конечно. После каждого матча, даже выигранного, в любом случае есть проблемы, которые надо решать. Потому что здесь скоротечный турнир, и каждая ошибка, каждое вбрасывание играют роль.
Как собираетесь отдыхать, восстанавливать команду?
Олег Знарок: Покушаем, ляжем спать. Все стандартно.
Какое мнение сложилось о чехах по матчу с американцами?
Олег Знарок: Мы посмотрели эту игру. То же самое - у них игра не получилась. Три дня паузы, наверное, их тоже сбили немножко.
Насколько эта Чехия отличается от той, которая победила вас на старте домашнего чемпионата мира-2016?
Олег Знарок: Тогда с ними была первая игра. А первый матч у нас всегда немного не получается.
Судя по Евротуру, чехи - удобный для вас соперник.
Олег Знарок: Здесь все соперники равные. Нужно готовиться, и малейшая ошибка влияет на результат.
Чешский вратарь Францоуз выиграл уже две серии буллитов. Будете к этому отдельно готовиться?
Олег Знарок: Францоуз - непростой вратарь. Мы готовимся к этому.
Вы будете смотреть с трибуны матч Канада - Финляндия?
Олег Знарок: Не знаю. А зачем? Есть телевизоры. Но надо как-то отдыхать еще немножко. Потому что эмоций очень много отдали.