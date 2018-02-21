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21.02.2018 02:16
Рубрика: В мире

Полиция Аргентины нашла в жилом доме более 200 змей

В одном из домов Буэнос-Айреса полиция обнаружила 219 змей различных видов, в основном королевские питоны и амазонские удавы. Их собирались продать на черном рынке.

В соцсети сообщили о гибели блогера от укуса змеи в прямом эфире

"Они должны находиться в естественной среде, их нельзя продавать", - заявил глава министерства окружающей среды Аргентины Серхио Бергман. Он отметил, что рептилии были помещены в специальные контейнеры. Стоимость всех особей превышает 21 тысячу долларов, сообщает ТАСС.

Змей отвезли в местный серпентарий. Там их обследуют, чтобы потом вернуть в дикую природу.

Необычное поведение змеи удивило соцсети

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