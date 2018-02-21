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21.02.2018 14:08
Рубрика: В мире

Ради Порошенко полиция заставляет раздеваться девушек

Текст: Юрий Когалов

Украинская полиция заставляет раздеваться девушек, желающих попасть на заседание Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича и должен давать показания действующий глава государства Петр Порошенко.

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Как сообщают украинские СМИ, требуя расстегнуть верхнюю одежду, стражи порядка ищут активисток движения Femen. Одну из них обнаружили именно таким образом. Впрочем, на этаже, где находится зал заседаний, всех блондинок досматривают повторно, заставляя снимать свитера, рубашки и платья. И напоследок проверка проводится непосредственно перед входом в зал. Там стоит рамка металлоискателя и есть пустая комната, где подозрительных девушек досматривают уже в третий раз.

Ранее по делу Януковича свои показания дали секретарь СНБО Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Арсен Аваков и другие чиновники. Порошенко заявил о своей готовности участвовать в процессе буквально несколько дней назад. Его допросят в режиме видеоконференции. Сам украинский лидер будет находиться в здании администрации.

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