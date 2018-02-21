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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гость в горле

Как избавиться от нелегальных хостелов?
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7502 (39)
Обязать владельцев хостелов сообщать полиции о заселении мигрантов предложил начальник Управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД Дмитрий Сергиенко на совместном заседании комиссий Мосгордумы по безопасности и по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.
Фото: РИА Новости
Как будут сертифицировать гостиницы

Сейчас о прибытии иностранцев обязаны сообщать только гостиницы, на хостелы эти правила не распространяются. Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева считает, что законодательно нужно ужесточить санитарные требования к мини-отелям. Сейчас хостел в отличие от гостиницы - обычная частная собственность, куда инспекция может попасть только с согласия хозяев. В Роспотребнадзоре уверены: нужен и отдельный московский стандарт хостела, который бы заставил бизнесменов соблюдать хотя бы элементарные нормы размещения людей. Да и размещать хостелы нужно не в жилых домах, а в отдельно стоящих зданиях, уверена глава думской комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова. "Отличное место для таких заведений - промзоны, где сейчас идет активная реновация", - отмечает она.

Все эти предложения депутаты Мосгордумы намерены направить в федеральный парламент, где уже третий год рассматривается пакет изменений в 17-ю статью Жилищного кодекса. Он призван регулировать работу "бюджетных" отелей. Но пока этот законопроект прошел только первое чтение, уточнила депутат Госдумы Галина Хованская. Дальше все застряло на стадии приема предложений, которая постоянно продлевается. Причина - упорство хостельеров, не желающих никаких ограничений для своего бизнеса. Между тем именно хостелы примут десятки тысяч гостей ближайшего чемпионата мира по футболу. Причем, судя по записям на форумах бронирования, хостелов в Москве не меньше 1,5 тысячи.

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