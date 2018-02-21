Пожар в здании Следственного комитета России ликвидирован

Небольшой пожар, возникший в центре Москвы в здании Следственного комитета России, ликвидирован.

Сообщение о возгорании по адресу Рождественка, 27 поступило в МЧС в 0:23. Загорелась мебель в подсобном помещении на первом этаже. Площадь пожара составила 7 квадратных метров. В экстренных службах отметили, что пострадавших нет. Сейчас проветриваются помещения.

ТАСС отмечает, что в здании, где произошло ЧП, находится первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следственного комитета.