Собянин: Образование для столицы остается в числе приоритетов

В Москве сегодня открылась международная конференция по образованию. Эксперты обсудили будущее отрасли и рассказали о новшествах, с которыми могут столкнуться выпускники российских школ.

Форум открыл мэр столицы Сергей Собянин. По его мнению, фундаментом для образования будущего может стать проект "Московская электронная школа". "Технологическое обновление школ, даже в Москве, происходит один раз в пять лет, - заметил глава города. - В большинстве учебных заведений, думаю, это происходит реже - раз в семь-восемь лет, а то и в десять лет. Это значит, что дети в 2030 году будут учиться на той технологической платформе и материальной базе, которая создана сегодня". На онлайн-платформу, добавил мэр, загружены тысячи сценариев электронных уроков. Наработки московских учителей смогут использовать педагоги из регионов, напомнила министр образования и науки России Ольга Васильева. Соглашение, позволяющее создать "электронные школы" по всей стране, ведомство подписало со столичными властями в прошлом году.

По словам Собянина, для Москвы развитие образования останется одним из главных приоритетов. Вместе с тем, подчеркнул он, в этом процессе помимо государства должны участвовать бизнес и общественность.