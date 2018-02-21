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21.02.2018 13:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин: Образование для столицы остается в числе приоритетов

Текст: Сергей Жуков

В Москве сегодня открылась международная конференция по образованию. Эксперты обсудили будущее отрасли и рассказали о новшествах, с которыми могут столкнуться выпускники российских школ.

Фото: REUTERS
Грамотность человека будет определяться по его умению программировать

Форум открыл мэр столицы Сергей Собянин. По его мнению, фундаментом для образования будущего может стать проект "Московская электронная школа". "Технологическое обновление школ, даже в Москве, происходит один раз в пять лет, - заметил глава города. - В большинстве учебных заведений, думаю, это происходит реже - раз в семь-восемь лет, а то и в десять лет. Это значит, что дети в 2030 году будут учиться на той технологической платформе и материальной базе, которая создана сегодня". На онлайн-платформу, добавил мэр, загружены тысячи сценариев электронных уроков. Наработки московских учителей смогут использовать педагоги из регионов, напомнила министр образования и науки России Ольга Васильева. Соглашение, позволяющее создать "электронные школы" по всей стране, ведомство подписало со столичными властями в прошлом году.

По словам Собянина, для Москвы развитие образования останется одним из главных приоритетов. Вместе с тем, подчеркнул он, в этом процессе помимо государства должны участвовать бизнес и общественность.

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