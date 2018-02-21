В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за мороза

Из-за аномальных холодов в Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности на 22 февраля, сообщил федеральный Гидрометцентр. Это означает высокую вероятность стихийных бедствий.

По оценкам Гидрометцентра, предстоящей ночью начнется резкое похолодание до минус 22 градусов. Днем температура стабилизируется на уровне 9-11 градусов мороза. Примерно такая же погода будет наблюдаться во всей Центральной России. Это связано с поступлением холодного арктического воздуха. На севере ЦФО не исключены даже 30-градусные морозы.

Ранее ГУ МЧС Москвы передавало экстренное предупреждение о морозах 23-28 февраля. Горожанам рекомендуется как можно меньше времени проводить на воздухе и обращаться к врачам в случае обморожения.