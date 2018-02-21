В столице обсудили будущее школьного образования

Как изменится образование к 2030 году? С какими новшествами столкнутся выпускники школ? Вот вопросы, которые волновали участников международной конференции в Москве.

Ее открыл мэр столицы Сергей Собянин, который поделился своим видением образования будущего. "Технологическое обновление школ даже в Москве происходит один раз в пять лет, - заметил Собянин. - Значит, дети в 2030 году будут учиться на той технологической платформе и материальной базе, которая создана сегодня". Наработками московских учителей в перспективе смогут пользоваться педагоги из всех регионов страны.

С тем, что школьное образование должно отвечать вызовам нового времени, согласна и профильный министр Ольга Васильева. Система оценок в будущем может измениться, говорит она, но базовые предметы в школах останутся. "Каждый школьник должен прикоснуться к литературе, - объяснила свою позицию Васильева. - Должны они знать и родной язык, и историю, владеть основами математики". По мнению министра, цифровизации обучения мешает то, что большинству учителей в стране больше 45 лет. А потому с гаджетами они дружат плохо, значит, педагогов необходимо переучивать, иначе они не смогут работать в "электронных школах".