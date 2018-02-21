В Якутии завели дело о самолете опасной красной икры

В Якутии следователи завели уголовное дело о производстве и перевозке в целях сбыта опасной для здоровья лососевой икры, сообщили в региональном СУ СК.

Как пояснили в ведомстве, продукция весом около пяти тонн была обнаружена в грузовом отсеке самолета Ан-26.

После ряда проб специалисты заключили, что продукт не соответствует норме по микробиологическим показателям.

В частности, в икре нашли бактерии группы кишечной палочки, а также чрезмерное количество "мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов".

Необходимых документов, которые бы подтверждали соответствие товара санитарным требованиям, у нарушителей также не оказалось.

Расследование уголовного дела продолжается. Обстоятельства преступления выясняются.