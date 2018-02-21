В Перми семье погибшего в ДТП школьника выплатят компенсацию

Пермякам, пострадавшим в ДТП с двумя автобусами, а также семье погибшего подростка положены страховые выплаты до двух миллионов рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Об этом сегодня заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

По его словам, ответственность перевозчика, водитель которого стал виновником аварии, застрахована компанией ВСК. В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты.

Чтобы получить выплаты, пострадавшие должны написать заявление в страховую компанию и предоставить паспорт, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Родственники погибшего ребенка должны будут предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие их родство.

Напомним, вчера в Перми в результате столкновения двух маршрутных автобусов, произошедшего на пересечении улиц Макаренко и Уинской, погиб 12-летний подросток. Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении виновника аварии.