Детский омбудсмен выяснит причины отзыва маткапитала в Новосибирске

В Новосибирске на прием к главному детскому омбудсмену Анне Кузнецовой пришли бывшие граждане Казахстана, которые приехали в Россию по программе переселения соотечественников. Когда они получили российской гражданство, местное отделение Пенсионного фонда России выдало им сертификаты на получение материнского капитала, а теперь они получили иски от прокуратуры с требованием эти сертификаты вернуть.

Представители прокуратуры ссылаются на то, что на момент рождения дети не являлись гражданами Российской Федерации. Подобные иски получили 60 жительниц Первомайского района.

Парадокс ситуации в том, что в соседних районах у прокуратуры нет вопросов к семьям наших новых сограждан. Да и в самом Первомайском районе переселенцам продолжают выдавать новые сертификаты на получение материнского капитала.

- Получается парадоксальная ситуация: кто не успел - тот опоздал, - ведь свои иски прокуратура предъявляет только тем, кто еще не успел воспользоваться средствами, - говорит Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. - Причем происходит это на уровне одного района города, в соседних таких случаев не зафиксировано.

По словам омбудсмена, она впервые столкнулась с проблемой в таком масштабе только в Новосибирской области. В других регионах возникали схожие ситуации, но они были единичные. Анна Кузнецова намерена разобраться в ситуации и обратиться за разъяснениями в Пенсионный фонд России, прокуратуру РФ и Верховного суда.

- Становясь гражданами России, наши бывшие соотечественники начинают отвечать перед законами Российской Федерации, но при этом не могут воспользоваться предусмотренными законами правами. Фактически дети, получившие гражданство, оказываются в неравном положении по отношении к гражданам по рождению, - рассказывает она. - Решение может быть любым, но оно должно быть согласованным и принятым в интересах детей.

У детского омбудсмена уже есть опыт разрешения проблемных ситуаций, связанных с материнским капиталом. В прошлом году она смогла на законодательном уровне решить вопрос с предоставлением "отцовского капитала" папам в Крыму, чьи жены умерли до получения российского гражданства.

Во время приема граждан Анна Кузнецова также пообщалась с мамой бывшего гимназиста, которого обвиняют во взломе электронного дневника и изменении оценок одноклассникам. Детский омбудсмен уверена, что мальчику надо дать шанс, и специалисты ее аппарата помогут найти лучший выход из непростой ситуации.