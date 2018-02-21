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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Красноярске подписано соглашение с "Росатомом" и "Роскосмосом"

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров в ходе рабочей поездки в ЗАТО Железногорск обсудили развитие города как территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). По результатам встречи подписан трехсторонний меморандум о расширении сотрудничества между госкорпорациями и правительством региона.
Фото: Правительство Красноярского края Фото: Правительство Красноярского края
Фото: Правительство Красноярского края

Железногорск стал территорией опережающего социально-экономического развития в начале февраля. Постановление о статусе ТОСЭР подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. С этого момента в закрытом городе к новым производствам будут применяться льготные налоговые условия. Создание инфраструктуры территории опережающего развития профинансируют из внебюджетных источников. По расчетам специалистов, это позволит сформировать около 1,3 тысячи новых рабочих мест и привлечь более 8 млрд рублей частных инвестиций для развития проектов.

Фото: Правительство Красноярского края
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На сегодняшний день основными направлениями развития Железногорска являются космические и ядерные технологии. В планах у компаний "Росатом" и "Роскосмос" - реализация на площадках местного промышленного парка крупные наукоемкие проекты.

- Я убежден, что промпарк имеет будущее, но только в том случае, если он будет опираться на потенциал и потребности двух ведущих корпораций - Роскосмоса и Росатома. Поэтому подписание этого документа и присутствие здесь руководителей, отвечающих за работу этих компаний, - гарантия того, что промпарк обретет жизнь. На этих площадках будут трудиться специалисты, что означает создание новых рабочих мест. Ожидается выпуск высокотехнологичной продукции, которая полезна не только для работы на местных производствах, но и для всей страны в целом. Я уверен, что в рамках сотрудничества эти планы будут реализованы", - сказал глава региона Александр Усс после подписания меморандума.

- Мы очень ждали распоряжения правительства РФ о том, что Железногорск стал территорией опережающего социально-экономического развития, - отметил генеральный директор компании "Росатом" Алексей Лихачев. - Во-первых, мы хотим использовать эту площадку для развития новых продуктов Росатома. Это все будет сделано в жесткой привязке к работе горно-химического комбината в Железногорске. Реализация проектов будет проходить под контролем Росатома и в рамках его инвестиционных программ. Во-вторых, нам очень важно совместно с Роскосмосом и Правительством региона работать на благо Красноярского края в рамках программ регионального развития. ТОСЭР в Железногорске - одна из первых площадок в атомных городах России. Для нас это серьезный сигнал на многолетнее и плодотворное сотрудничество.

- Передовые инициативы формируются именно в Красноярском крае. Приятно отметить, что мы видим динамику развития Железногорска в социальной сфере и в сфере деловой активности. И очень важно, что создание промышленного парка по инициативе правительства дает серьезный инструмент для дальнейшего развития края, Роскосмоса и Росатома, - отметил генеральный директор компании "Роскосмос" Игорь Комаров.

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