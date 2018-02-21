Экспедиции "От Балтики до Арктики" показали уникальный артефакт

Журналисты автоэкспедиции "От Балтики до Арктики", прибывшие сегодня в Вологду, смогли увидеть уникальный объект - позвонок кита, расписанный библейскими сюжетами. Ученые до сих пор не знают, кто и зачем его создал.

Реликвия находится в хранилище Вологодского государственного музея-заповедника. Артефакт выставляют крайне редко. Как рассказала "РГ" хранитель музея Елена Виноградова, в Вологду реликвия попала из Коми, из Небдинской Преображенской церкви в 1899 году.

Позвонок расписан в стиле западно-европейской печатной графики. На артефакт нанесены изображения Спаса, апостола, херувимов, также присутствует традиционный сюжет о пророке Ионе в чреве кита.

Весит реликвия больше пяти килограмм. Материал очень пористый. Кита, из позвонка которого была сделана реликвия, с большой вероятностью добыли в Северном Ледовитом океане. Ученые не исключают, что есть и другие такие артефакты, но следов их пока не обнаружили.

- Традиция наносить иконописные изображения на нетрадиционные объекты пришла к нам во второй половине XIX века, когда из Российской империи на реку Иордан стали активно выезжать паломники. Из путешествия они привозили камни и кости рыб с изображениями святых.

Много лет позвонок хранился в запасниках. И когда реставраторы его обнаружили, он был весь покрыт копотью. Три года длилась реставрация. Специалисты укрепляли поверхность, миллиметр за миллиметром восстанавливали оригинальное изображение.

Позвонок очень хрупок. Кроме того, ученые боятся, что краски вновь потеряют свои цвета. Поэтому позвонок показывают лишь узким специалистам. Но для участников автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" в Вологодском государственном музее-заповеднике сделали исключение.

- Людям надо знать, какие сокровища хранятся на их родной земле, - говорит Елена Виноградова.

Экспедиция "От Балтики до Арктики", организованная "Российской газетой и информационным агентством БНК, стартовала 19 февраля из Петербурга. За восемь дней участникам на четырех внедорожниках предстоит проехать 6 тысяч километров. А закончится путешествие в Нарьян-Маре.