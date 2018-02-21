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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экспедиции "От Балтики до Арктики" показали уникальный артефакт

Текст: Вера Черенева
Журналисты автоэкспедиции "От Балтики до Арктики", прибывшие сегодня в Вологду, смогли увидеть уникальный объект - позвонок кита, расписанный библейскими сюжетами. Ученые до сих пор не знают, кто и зачем его создал.
Фото: Вера Черенева Фото: Вера Черенева
Фото: Вера Черенева

Реликвия находится в хранилище Вологодского государственного музея-заповедника. Артефакт выставляют крайне редко. Как рассказала "РГ" хранитель музея Елена Виноградова, в Вологду реликвия попала из Коми, из Небдинской Преображенской церкви в 1899 году.

Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
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Позвонок расписан в стиле западно-европейской печатной графики. На артефакт нанесены изображения Спаса, апостола, херувимов, также присутствует традиционный сюжет о пророке Ионе в чреве кита.

Весит реликвия больше пяти килограмм. Материал очень пористый. Кита, из позвонка которого была сделана реликвия, с большой вероятностью добыли в Северном Ледовитом океане. Ученые не исключают, что есть и другие такие артефакты, но следов их пока не обнаружили.

- Традиция наносить иконописные изображения на нетрадиционные объекты пришла к нам во второй половине XIX века, когда из Российской империи на реку Иордан стали активно выезжать паломники. Из путешествия они привозили камни и кости рыб с изображениями святых.

Много лет позвонок хранился в запасниках. И когда реставраторы его обнаружили, он был весь покрыт копотью. Три года длилась реставрация. Специалисты укрепляли поверхность, миллиметр за миллиметром восстанавливали оригинальное изображение.

Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
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Позвонок очень хрупок. Кроме того, ученые боятся, что краски вновь потеряют свои цвета. Поэтому позвонок показывают лишь узким специалистам. Но для участников автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" в Вологодском государственном музее-заповеднике сделали исключение.

- Людям надо знать, какие сокровища хранятся на их родной земле, - говорит Елена Виноградова.

Экспедиция "От Балтики до Арктики", организованная "Российской газетой и информационным агентством БНК, стартовала 19 февраля из Петербурга. За восемь дней участникам на четырех внедорожниках предстоит проехать 6 тысяч километров. А закончится путешествие в Нарьян-Маре.

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