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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экспедиция "От Балтики до Арктики" прибыла в самый музейный город СЗФО

Текст: Вера Черенева
Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
Участники экспедиции "От Балтики до Арктики" встретились с музейными работниками Тотьмы. В этом уникальном городе, где проживает около десяти тысяч человек, работают целых шесть музеев: краеведческий, музей церковной старины, музей мореходов, дом-музей Ивана Кускова, открытое фондохранилище и выставочный центр "На Большой Садовой". В прошлом году все эти объекты посетило более 82 тысяч туристов.

В Тотьму экспедиция отправилась сразу после Вологды. Правда, на этот раз путешествие не обошлось без ЧП - у одной из машин пробило колесо. И хотя на помощь экипажу тут же прибыли другие машины и замена прошла достаточно оперативно, автоэкспедиция немного выбилась из графика.

Колонна прибыла в Тотьму уже затемно. Тем не менее, экспедицию встречали работники Тотемского музейного объединения.

Фото: Вера Черенева
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- У Тотьмы удивительная история, но, к сожалению, она мало известна нашим согражданам, - говорит Анатолий Пахтин, директор дома-музея Ивана Кускова. Иван Кусков, легендарный уроженец Тотьмы, в 1812 году основал на побережье Калифорнии поселение и назвал его "Форт Росс". Это поселение существует и поныне в статусе национального парка.

Работники дома-музея сотрудничают с американскими коллегами, также они поддерживают связи с индейским племенем кашайа - именно у них отважный мореход в свое время выкупил калифорнийские земли для размещения форта.

Анатолий Пахтин провел для участников автоэкспедиции экскурсию по музею, показал вещи, принадлежавшие Кускову, портреты легендарного мореплавателя, а также карты времен освоения Америки.

Участники автопробега прогулялись по туристическим маршрутам Тотьмы, провели традиционную селфи-сессию и пришли к общему мнению, что Тотьма не похожа на другие малые города. Объясняется это тем, что здесь существовала собственный архитектурный стиль так называемое "тотьменское барокко".

Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
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Для этого стиля характерны высокие изящные стены и особый подход к формированию выступающих элементов. Если обычно архитекторы создавали барельефы, то в "тотьменском барокко" узор формировался уже в момент кладки кирпичей.

Культурная жизнь Тотьмы не зациклена на прошлом. Например, в городе есть выставочный центр "На Большой Садовой" с интерактивной экспозицией, посвященной солеварению. Участники экспедиции узнали, чем отличается соль в разных регионах России и научились даже научились ею рисовать.

По признанию путешественников, прощаться с Тотьмой не хотелось, ведь мало того, что в городе остались музеи, в которые автоэкспедиция не успела заехать, так еще и в местных библиотеках есть свои экспозиции. Но график движения довольно жесткий и участники выехали на следующую точку экспедиции. Ночью их встретил Великий Устюг.

Напомним, автоэкспедиция "От Балтики до Арктики", организованная "Российской газетой" и информационным агентством БНК, стартовала 19 февраля из Петербурга. За восемь дней колонне из четырех внедорожников предстоит преодолеть шесть тысяч километров. Планируется, что в Нарьян-Мар, конечную точку маршрута, группа прибудет 27 февраля.

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