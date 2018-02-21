В небе над Петербургом заметили гало

Петербуржцы заметили в небе над городом редкое природное явление гало - свечение вокруг солнца. Своими сообщениями с фотографиями поделилось множество очевидцев в соцсетях.

Феномен всегда наблюдают в морозный и солнечный день.

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, например, уличных огней. Явление вызвано преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте пять-десять километров в верхних слоях тропосферы. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

Публикация от Печёнкин Анатолий (@tolik_pe) Фев 20, 2018 в 10:40 PST