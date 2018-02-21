Новости

Песков рассказал о рисках украинского закона о Донбассе 15:38
Перед входом в парк "Сокольники" установят памятник Сергею Третьякову 15:35
Детский омбудсмен выяснит причины отзыва маткапитала в Новосибирске 15:31
Медведев: РФПИ должен концентрироваться на развитии проектов в России 15:29
За наших олимпийцев переживают дома 15:29
Лавров: Международные организации должны отреагировать на события в Киеве 15:29
В Кремле объявили дату Послания - 1 марта 15:23
Американка потребовала от властей США признать существование йети 15:16
Соколов: Еgyptair не уведомляла о переносе начала авиасообщения 15:13
Биллу Гейтсу дали роль в сериале "Теория большого взрыва" 15:12
В небе над Петербургом заметили гало 15:03
Госдума одобрила законопроект о неприменении онлайн-касс в ряде случаев 15:02
В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за мороза 14:45
СМИ Сербии: Вучич пригласил Путина посетить Белград 14:40
СК попросил помощи у очевидцев по делу о насилии в уральском детдоме 14:40
В Китае опять попытались запретить стриптиз на похоронах 14:39
Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом 14:30
В Якутии завели дело о самолете опасной красной икры 14:29
Счетная палата начала опрос граждан о сборе мусора 14:22
В Перми семье погибшего в ДТП школьника выплатят компенсацию 14:10
Следователь отпускал Серебренникова на кремацию матери в Ростов-на-Дону 14:09
Ради Порошенко полиция заставляет раздеваться девушек 14:08
ЦБ узнал инфляцию в России на конец 2018 года 14:07
Астрономы нашли самую старую и редкую сверхновую звезду 14:02
В Петербурге началась проверка въезда внедорожника в переход 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
У православных христиан начался Великий пост
У православных христиан начался Великий пост
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
21.02.2018 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге началась проверка въезда внедорожника в переход

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Прокуратура Петербургского метрополитена начала проверку инцидента на станции метро "Московская", где внедорожник въехал в подземный переход.

СК просит арестовать водителя автобуса, въехавшего в подземный переход

По предварительной информацией правоохранительного ведомства, машина съехала вниз по ступенькам. Прокурор Петербургского метрополитена находится на месте происшествия для координации действий правоохранительных органов.

Тем временем в отделе пропаганды регионального УГИБДД отмечают, что водитель намеренно въехал в переход. Причины такого странного поступка официально не называются, хотя СМИ сообщают, что состоящий на психиатрическом учете водитель якобы хотел проверить, влезет ли машина в проем.

В инциденте никто не пострадал. Один вход на станцию пришлось закрыть.

Главное сегодня

РФ не исключает ответа на санкции против россиян из "списка Мюллера"
ФСБ завела дело о хищении в петербургском Театре Европы
На индексацию социальных пенсий направят 9,6 миллиарда рублей
Госдеп США не подтвердил поставку комплексов Javelin на Украину
Телеведущая Екатерина Андреева: Мое "Время" закончиться не может