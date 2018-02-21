В Петербурге началась проверка въезда внедорожника в переход

Прокуратура Петербургского метрополитена начала проверку инцидента на станции метро "Московская", где внедорожник въехал в подземный переход.

По предварительной информацией правоохранительного ведомства, машина съехала вниз по ступенькам. Прокурор Петербургского метрополитена находится на месте происшествия для координации действий правоохранительных органов.

Тем временем в отделе пропаганды регионального УГИБДД отмечают, что водитель намеренно въехал в переход. Причины такого странного поступка официально не называются, хотя СМИ сообщают, что состоящий на психиатрическом учете водитель якобы хотел проверить, влезет ли машина в проем.

В инциденте никто не пострадал. Один вход на станцию пришлось закрыть.