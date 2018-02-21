Под Астраханью внедорожник и два человека провалились под лед

В Астраханской области внедорожник Toyota Land Cruiser провалился под лед на реке Прямая Болда. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление МВД.

- Трагедия произошла неподалеку от поселка Ивановский. Автомобиль, под управлением местного жителя 1956 года рождения, ехал прямо по замерзшей реке. Неожиданно машина попала в полынью и ушла под лед, - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Водитель и 61-летний пассажир внедорожника утонули вместе с автомобилем. Водолазы МЧС уже извлекли их тела. По факту ЧП проводится доследственная проверка. Специалисты готовятся к подъему машины из водоема.

Отметим, что с наступлением морозов многие жители Астраханской области стремятся сократить путь и едут через замерзшие водоемы. Только в Черноярском районе Астрахани с 17 по 19 февраля было выявлено два автомобильных переезда по льду.

- Многие думают, что если день назад проехал, то проскочит и сегодня. Это большое заблуждение, ведь на лед постоянно влияют различные факторы. Водитель попросту не заметит трещину, которая может достигать двух метров, - рассказал госинспектор МЧС Алексей Лазарев.