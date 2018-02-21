В семь раз выросли объемы услуг МФЦ на Дону

Новости

Песков рассказал о рисках украинского закона о Донбассе 15:38
Перед входом в парк "Сокольники" установят памятник Сергею Третьякову 15:35
Детский омбудсмен выяснит причины отзыва маткапитала в Новосибирске 15:31
Медведев: РФПИ должен концентрироваться на развитии проектов в России 15:29
За наших олимпийцев переживают дома 15:29
Лавров: Международные организации должны отреагировать на события в Киеве 15:29
В Кремле объявили дату Послания - 1 марта 15:23
Американка потребовала от властей США признать существование йети 15:16
Соколов: Еgyptair не уведомляла о переносе начала авиасообщения 15:13
Биллу Гейтсу дали роль в сериале "Теория большого взрыва" 15:12
В небе над Петербургом заметили гало 15:03
Госдума одобрила законопроект о неприменении онлайн-касс в ряде случаев 15:02
В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за мороза 14:45
СМИ Сербии: Вучич пригласил Путина посетить Белград 14:40
СК попросил помощи у очевидцев по делу о насилии в уральском детдоме 14:40
В Китае опять попытались запретить стриптиз на похоронах 14:39
Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом 14:30
В Якутии завели дело о самолете опасной красной икры 14:29
Счетная палата начала опрос граждан о сборе мусора 14:22
В Перми семье погибшего в ДТП школьника выплатят компенсацию 14:10
Следователь отпускал Серебренникова на кремацию матери в Ростов-на-Дону 14:09
Ради Порошенко полиция заставляет раздеваться девушек 14:08
ЦБ узнал инфляцию в России на конец 2018 года 14:07
Астрономы нашли самую старую и редкую сверхновую звезду 14:02
В Петербурге началась проверка въезда внедорожника в переход 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
У православных христиан начался Великий пост
У православных христиан начался Великий пост
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
21.02.2018 13:30
Проект: В регионах

В семь раз выросли объемы услуг МФЦ на Дону

Текст: Лариса Ионова
В этом году система многофункциональных центров, МФЦ, отмечает десять лет с момента организации первого центра оказания услуг населению. Напомним, они создавались для того, чтобы максимально сократить время оформления различных справок для человека. И тогда был провозглашен принцип: "бегает" не человек, а бумага, а все соответствующие федеральные и муниципальные структуры организуют взаимодействие и сами налаживают обмен бумагами и данными между собой.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Сначала это казалось сложной и неподъемной задачей. Однако спустя десять лет МФЦ органично вошли в нашу жизнь. Объемы оказываемых ими услуг выросли почти в семь раз, а количество самих услуг сегодня превышает 250 видов.

За прошлый год населению и предпринимателям Ростовской области оказано более 4,5 миллиона консультаций и услуг. По сравнению с 2016 годом общее количество их увеличилось сразу на один миллион. За счет чего произошел очередной рывок?

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Стратегию развития Дона обсудят эксперты, жители и власти

- Во-первых, за счет изменения структуры предоставляемых услуг, увеличения доли федеральных с 42 процентов в 2016-м до 54 процентов в 2017 году. Это, прежде всего, услуги Росреестра, которые теперь также предоставляются на площадках МФЦ, - говорит директор уполномоченного МФЦ области Алексей Алехин. - Во-вторых, за счет дальнейшего развития инфраструктуры центров. В Ростове-на-Дону закрыты малые офисы МФЦ, но введены в работу три укрупненных. В Волгодонске и Таганроге отремонтированы офисы МФЦ. В Батайске вновь открыты территориально-обособленные структурные подразделения.

Большую роль сыграло то, что МФЦ стали оказывать услуги бизнесу. В МФЦ 23 муниципальных образований создана инфраструктура, ориентированная на оказание услуг субъектам предпринимательской деятельности, в донской столице открыт специализированный МФЦ для бизнеса.

Фото: Александр Гавриленко / РГ
Ростовская область: изюминка инвестиционного форума в Сочи

Кроме того, в 2017 году был дан старт ряду новых проектов, таких как "МФЦ - визитная карточка муниципалитета", с целью развития внутреннего туризма. Помогут многофункциональные центры и избирателям. С помощью открытых там "Уголков избирателя" человеку легко и удобно выбрать участок для голосования в день выборов.

Обновлен портал мфц61.рф. На нем открыта предварительная запись в МФЦ, можно увидеть, сколько человек находятся на приеме или ожидают очереди в том или ином офисе. Разработан удобный сервис для предпринимателей "Интерактивный помощник бизнесмена", позволяющий сформировать перечень услуг, которые доступны предпринимателю в МФЦ.

В 2017 году разработаны стандарты сервиса для повышения качества обслуживания посетителей.

- По поручению губернатора Ростовской области мы продолжим развитие и укрепление сети МФЦ, чтобы сделать максимально удобным и комфортным для жителей пребывание в многофункциональных центрах, - отметил начальник управления инноваций в органах власти правительства Ростовской области Борис Носко.

Вполне возможно, что в нынешнем году появится профессиональный праздник сотрудников МФЦ.

Топ-10 услуг МФЦ

В десятку наиболее востребованных услуг МФЦ вошли регистрация права собственности, компенсация расходов по оплате ЖКУ льготникам, оформление субсидии на оплату ЖКУ, справки о правонарушении, о наличия судимости и исполнительного производства, о размере пенсии, выписка из ЕГРН, социальная поддержка семей, имеющих детей, установление пенсии, регистрационный учет и выдача российского паспорта.

Главное сегодня

РФ не исключает ответа на санкции против россиян из "списка Мюллера"
ФСБ завела дело о хищении в петербургском Театре Европы
На индексацию социальных пенсий направят 9,6 миллиарда рублей
Госдеп США не подтвердил поставку комплексов Javelin на Украину
Телеведущая Екатерина Андреева: Мое "Время" закончиться не может