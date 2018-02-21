В семь раз выросли объемы услуг МФЦ на Дону

В этом году система многофункциональных центров, МФЦ, отмечает десять лет с момента организации первого центра оказания услуг населению. Напомним, они создавались для того, чтобы максимально сократить время оформления различных справок для человека. И тогда был провозглашен принцип: "бегает" не человек, а бумага, а все соответствующие федеральные и муниципальные структуры организуют взаимодействие и сами налаживают обмен бумагами и данными между собой.

Сначала это казалось сложной и неподъемной задачей. Однако спустя десять лет МФЦ органично вошли в нашу жизнь. Объемы оказываемых ими услуг выросли почти в семь раз, а количество самих услуг сегодня превышает 250 видов.

За прошлый год населению и предпринимателям Ростовской области оказано более 4,5 миллиона консультаций и услуг. По сравнению с 2016 годом общее количество их увеличилось сразу на один миллион. За счет чего произошел очередной рывок?

- Во-первых, за счет изменения структуры предоставляемых услуг, увеличения доли федеральных с 42 процентов в 2016-м до 54 процентов в 2017 году. Это, прежде всего, услуги Росреестра, которые теперь также предоставляются на площадках МФЦ, - говорит директор уполномоченного МФЦ области Алексей Алехин. - Во-вторых, за счет дальнейшего развития инфраструктуры центров. В Ростове-на-Дону закрыты малые офисы МФЦ, но введены в работу три укрупненных. В Волгодонске и Таганроге отремонтированы офисы МФЦ. В Батайске вновь открыты территориально-обособленные структурные подразделения.

Большую роль сыграло то, что МФЦ стали оказывать услуги бизнесу. В МФЦ 23 муниципальных образований создана инфраструктура, ориентированная на оказание услуг субъектам предпринимательской деятельности, в донской столице открыт специализированный МФЦ для бизнеса.

Кроме того, в 2017 году был дан старт ряду новых проектов, таких как "МФЦ - визитная карточка муниципалитета", с целью развития внутреннего туризма. Помогут многофункциональные центры и избирателям. С помощью открытых там "Уголков избирателя" человеку легко и удобно выбрать участок для голосования в день выборов.

Обновлен портал мфц61.рф. На нем открыта предварительная запись в МФЦ, можно увидеть, сколько человек находятся на приеме или ожидают очереди в том или ином офисе. Разработан удобный сервис для предпринимателей "Интерактивный помощник бизнесмена", позволяющий сформировать перечень услуг, которые доступны предпринимателю в МФЦ.

В 2017 году разработаны стандарты сервиса для повышения качества обслуживания посетителей.

- По поручению губернатора Ростовской области мы продолжим развитие и укрепление сети МФЦ, чтобы сделать максимально удобным и комфортным для жителей пребывание в многофункциональных центрах, - отметил начальник управления инноваций в органах власти правительства Ростовской области Борис Носко.

Вполне возможно, что в нынешнем году появится профессиональный праздник сотрудников МФЦ.

Топ-10 услуг МФЦ



В десятку наиболее востребованных услуг МФЦ вошли регистрация права собственности, компенсация расходов по оплате ЖКУ льготникам, оформление субсидии на оплату ЖКУ, справки о правонарушении, о наличия судимости и исполнительного производства, о размере пенсии, выписка из ЕГРН, социальная поддержка семей, имеющих детей, установление пенсии, регистрационный учет и выдача российского паспорта.