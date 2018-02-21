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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Севастополе на Малаховом кургане возродили вечный огонь

Текст, фото: Юлия Крымова
На Малаховом кургане в Севастополе восстановили вечный огонь, демонтированный почти три десятилетия назад. Его зажгли в канун столетия создания Красной армии от вечного огня мемориального комплекса на Сапун-горе. Рота почетного караула Черноморского флота привезла лампаду с пламенем на бронетранспортере ко входу на Малахов курган. После этого ее передавали из рук в руки ветераны, военнослужащие, волонтеры и школьники, которые выстроились вдоль главной аллеи до оборонительной башни Корниловского бастиона.

Церемонию провели спустя ровно 60 лет после того, как на Малаховом кургане впервые загорелся вечный огонь. Он был первым в Севастополе и вторым в СССР. Частицу пламени специально доставили в город с Марсова поля в Ленинграде.

- 22 февраля 1958 года, в канун празднования 40-летия Советской Армии, контр-адмирал Октябрьский зажег вечный огонь на Малаховом кургане, - рассказал "РГ" директор Музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко. Он был посвящен героям, которые защищали и освобождали Севастополь. Этот огонь исторически важен для жителей города.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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Огонь горел непрерывно четверть века, но затем от постоянного поддержания пламени пришлось отказаться. Дело в том, что горелка в форме факела, установленная на крыше оборонительной башни, вручную заполнялась топливом, что вредило памятнику истории. "Вечный огонь работает на дизельном топливе, которое разрушает каменную кладку оборонительной башни, вызывает порчу экспонатов музея, повышенную загазованность в помещении", - сказано в решении исполкома Севастопольского горсовета, который в октябре 1984 года перевел огонь на новый режим работы - по праздникам и памятным датам. Так он проработал еще пять лет, после чего был демонтирован.

- При украинской власти пытались восстановить огонь на площади перед бастионом, он был тематическим, работал несколько раз в год, - продолжает Мусиенко. - После возвращения Крыма и Севастополя в Россию коллектив музея разработал проект реконструкции музейных комплексов и в первую очередь было решено восстановить Вечный огонь на Малаховом кургане.

По историческим фотографиям была воссоздана горелка-факел, но на этот раз к ней подведен газ, что позволит огню гореть постоянно.

- На земле, политой кровью наших предков, мы восстанавливаем вечный огонь. Никому и никогда его не погасить на севастопольской земле, - сказала на церемонии вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

- В Севастополе четыре вечных огня, но этот занимает отдельное место в истории, - отметил ветеран Виктор Субботин. - Именно от огня на Малаховом кургане, который символизирует две обороны нашего города, в свое время были зажжены огни в Одессе, Новороссийске, Керчи, на Сапун-горе.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Директор музея рассказал "РГ", что реконструкция Малахова кургана продолжится до конца 2018 года. У оборонительной башни уже отремонтировали крышу, которая протекала во многих местах, рабочие укрепят стены и своды, заменят покрытие полов на природный камень. В залах появится новое экспозиционно-выставочное оборудование. Перед бастионом, на месте раскопа, создается подземная экспозиция под стеклом - это вход в минную галерею Тотлебена, который был обнаружен во время археологических исследований.

Кроме этого, на Малаховом кургане будут отреставрированы 20 существующих памятников и мемориальных обозначений. Завершились работы на противоштурмовой батарее и батарее Сенявина, восстанавливается памятник на братской могиле французским и российским солдатам на "Чертовой" площадке. Территория мемориального комплекса будет благоустроена, открыты точки общепита и продажи сувениров, появятся новые экскурсионные маршруты.

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