"Основной грабеж производился польскими пограничниками..."

Причины польско-немецкого конфликта*

Как известно, 17 июля - 2 августа 1945 г. на Потсдамской конференции трех главных держав-победительниц во Второй мировой войне (Великобритании, США и СССР) среди прочих затрагивался вопрос о границах Польши. Несмотря на возражения американской и британской сторон, было принято предложение Советского Союза: к Польше отходили Данциг (Гданьск) и большая часть Восточной Пруссии. Это было продолжением достигнутых на Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 г.) договоренностей "Большой тройки" о переносе западной границы Польского государства путем приращения польской территории на севере и западе. В Потсдаме окончательное решение было отложено до мирного урегулирования, т.е. до подписания мирного договора с Германией1, однако в протоколе конференции четко указывалось, что под управление Польского государства переходили бывшие германские земли к востоку от линии рек Одер - Западная Нейсе.

В результате именно эти границы сохраняются между Польшей и Германией и в настоящее время. Их официальное признание со стороны ФРГ последовало только в 1970 г. благодаря политике канцлера Вилли Брандта, линии границ остались неизменными и во время масштабных политических перемен в Восточной Европе конца 1980-х - начала 1990-х годов.

Стоит отметить, что в первые десятилетия ХХ века немецкое население вынуждено было не раз стихийно перемещаться с территории Польши вглубь Германии задолго до Второй мировой войны. В конце 1910-х - начале 1920-х годов причиной этого было образование независимого Польского государства, включившего в себя и часть земель, входивших до Первой мировой войны в состав Германской империи.

С приближением Второй мировой, в марте - августе 1939 г., немецкое этническое меньшинство стало перемещаться через границу, реагируя на гитлеровскую пропаганду, а также на антигерманские сообщения в польской прессе, бойкот немецких магазинов и ужесточение положения граждан Польши немецкой национальности в приграничных с Германией районах2.

Вторая мировая война предельно обнажила польско-немецкий конфликт, имевший помимо геополитического аспекта ярко выраженную этническую окраску. В конце войны основными причинами исхода немецкого населения из Восточной Пруссии были боязнь приближавшегося фронта и пропаганда нацистов.

Потсдамская конференция повлекла за собой ускоренное выселение немецкого населения с территории Польши; часто оно сопровождалось не только жесткими мерами, но и унижением со стороны польских властей. Так, в сентябре 1945 г. на 3600 проживавших в Темпельбурге (ныне Чаплинек) немцев было выдано всего 400 карточек по рабочей норме (200 граммов хлеба в день). Других продуктов немецкое население не получило, вследствие чего в городе росло число самоубийств3.

Месть вымещалась на беззащитном населении

По данным советских источников, разъяснительной работы с немецким населением не проводилось. Факты насилия со стороны польского населения в отношении немецких семей представляли серьезную угрозу: могло быть спровоцировано организованное сопротивление со стороны немцев.

Потворство польской администрации ограблению немцев сопровождалось слухами, что данные акции якобы согласованы с Красной армией. Месть поляков за понесенные во время войны унижения выливалась на беззащитное немецкое население, которое нередко искало и находило защиту у советских солдат и офицеров. Участились случаи, когда немецкое население оставляло свой скот и имущество частям Красной армии - "лишь бы это не досталось полякам"4. Немцы жгли свои дома: лучше уничтожить имущество дотла, чем оставлять его полякам. Жители немецких деревень заявляли, что "русские относились к нам хорошо. За период пребывания русских нас никто не трогал, и мы никого не боялись. Сейчас же поляки избивают нас за малейшее неповиновение"5.

Важно учесть то обстоятельство, что советская сторона после Второй мировой войны последовательно проводила политику национального примирения, поскольку межэтническое противостояние не могло служить основой для развития международных отношений в послевоенной Европе6. Власти же послевоенных Польши и Чехословакии в методах антинемецкой деятельности часто себя не ограничивали.

30 августа 1945 г. начальник 7-го управления (специальная пропаганда) Главного политического управления Красной армии Михаил Иванович Бурцев (1907 - 2002) представил заведующему отделом международной информации ЦК ВКП(б) Г.М. Димитрову донесение политического управления Северной группы войск Красной армии7 "О положении немецкого населения на бывших территориях Германии, отошедших Польше" с приложением сопроводительной записки. Оба документа хранятся в РГАСПИ8.

Учитывая важность сообщения Бурцева, Димитров поручил своему заместителю по отделу международной информации ЦК ВКП(б) А.С. Панюшкину, "если это донесение не послано еще"9, направить копии И.В. Сталину и его заместителям в Совнаркоме СССР Г.М. Маленкову и А.Я. Вышинскому. Копии документов были направлены в три адреса.

Эти документы в конце 1990-х годов входили в отборочный список при составлении первого тома важного сборника документов "Советский фактор в Восточной Европе. 1944-1953 гг."10, но в окончательный текст не вошли и публикуются сегодня впервые.

Текст донесения доказывает, что оно было компилятивным документом, поскольку включало тексты нескольких независимых рапортов (донесений) от различных подразделений Северной группы войск Красной армии. В тексте публикации мы постарались избежать повторов.

Купюры в тексте отмечены отточием, заключенным в фигурные скобки. Восстановленные части слов (отдельные слова) помещены в квадратные скобки.

Публикацию подготовила Марина Дацишина, главный специалист РГАСПИ, кандидат исторических наук.

N 1. Записка М.И. Бурцева Г.М. Димитрову

ЦК ВКП(б) Секретно

тов. Димитрову Г.М.

Экз.[емпляр] N 2

Представляю Вам донесение П[олитического] У[правления] Северной группы войск [Красной армии] "О положении немецкого населения на бывших территориях Германии, отошедших к Польше".

Приложение на 9 листах. Только адресату.

Начальник VII Управления

Глав[ного] П[олитического] У[правления]

Р[абоче]-К[рестьянской] К[расной] А[рмии. ]

М. Бурцев.

30 августа 1945 г.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 26. Л. 20.

Подлинник. Машинописный текст

с автографом М.И. Бурцева

и рукописными пометками

Г.М. Димитрова и А.С. Панюшкина.

N 2. Донесение Политуправления Северной группы войск Красной армии

Донесение

Содержание: О положении немецкого населения на бывших территориях Германии, отошедших к Польше.

В последнее время положение на бывших территориях Германии, отошедших к Польше, резко ухудшилось. Немецкое население во многих районах голодает, в других районах находится под непосредственной угрозой наступления голода в ближайшем будущем. Не прекращается, а, наоборот, усиливается ограбление немцев со стороны польского населения. Участились случаи произвольных убийств немецких жителей поляками, необоснованных арестов, длительного тюремного заключения с применением издевательств, насилий, побоев и оскорблений. Проводившиеся поляками до последнего времени переселения немецкого населения носили совершенно неорганизованный характер и имели своей целью прежде всего оскорбление немецких жителей. В ряде случаев антифашистские элементы подвергаются репрессиям и преследованиям, причем им вменяется в вину и сотрудничество с Красной армией. Немцам не разрешается проявлять какую-либо разумную инициативу в деле улучшения своего положения. Все попытки немцев установить контакт с польскими властями пресекаются последними. Результатом всех этих явлений является крайнее обострение между немцами и поляками. Это приводит, в свою очередь, к активизации скрытых фашистских элементов, пытающихся натравить немецкое население на поляков. Весьма характерно положение немецкого населения в горно-промышленном районе Нижней Силезии. <...> Рабочие подземных профессий получают в день не более 200-300 грамм хлеба, до 300 грамм мяса в неделю. Жиров и масла они не получают совсем <...>. Увеличилось количество прогулов ввиду того, что рабочие самостоятельно отправляются в деревни с целью раздобыть себе питание.

Надежды немецких шахтеров

<...> Политические настроения населения характеризуются в настоящее время сильным недовольством по поводу проводимой поляками политики в отношении немцев. Еще до появления в начале июня с.г. польских властей население было чрезвычайно удовлетворено контактами, установившимися между Красной армией и немецкими жителями. Несмотря на то что польские власти провозгласили, что Силезия является составной частью Польши, немецкое население вплоть до опубликования решений Берлинской конференции <...> продолжало считать, что пребывание поляков в Нижней Силезии является чисто временным. <...> В качестве основного мотива население выдвигает важность Нижне-Силезского каменноугольного бассейна для экономики Германии. Шахтеры считают, что, поскольку советская оккупационная зона в Германии нуждается в угле, а также нуждается в нем и Советский Союз, то советские военные власти заинтересованы в том, чтобы сохранить этот район под своим контролем. Эти мнения продолжают иметь распространение и после опубликования решений Берлинской конференции. Решения последней о западных границах Польши считаются неокончательными.

Польские власти не проявляют никакой заботы о насущных нуждах немецкого населения. Они встали на путь преследования антифашистски настроенных шахтеров, подавления всякой инициативы со стороны советов предприятий. Польские власти не ведут никакой борьбы с грабежами населения. Наоборот, в ряде случаев польские старосты выступают в качестве организаторов изъятия имущества у населения. Часты случаи, когда поляки арестовывают антифашистов, коммунистов. Так, например, один из активных коммунистов Зелиг (гор. Вальденбург) вскоре после возращения из заключения в концлагере Бухенвальд был арестован поляками, заключен в тюрьму и подвергся избиениям по обвинению в коммунистической пропаганде. Неоднократные попытки добиться изгнания тех или иных активных нацистов из шахтоуправлений также не приводят ни к какому результату, т.к. польские власти кладут заявления антифашистов под сукно, а в некоторых случаях оказывают прямую поддержку отдельным фашистам, выдавая им особые охранные удостоверения. В гор. Франкенштайн работает в качестве переводчика при польском магистрате фашист Малюна, бывший начальник 3 лагерей военнопленных. В районе Гермсфорф имели место случаи, когда арестованные фашисты после того, как у них забиралось имущество, вновь выпускались на свободу. Легализация компартии [Германии - М.Д.] и создание рабочих [германских - М.Д.] профсоюзов категорически запрещены поляками. В прилегающих к гор. Вальденбург мелких городках и деревнях было проведено принудительное переселение населения. (Населению давалось на сборы полчаса и разрешалось брать только по 20 кг вещей на человека.) Это переселение имело своей целью ограбление населения, т.к. колонны эвакуированных распускались польской охраной после 15-20 км пути. В это время дома переселенцев были начисто ограблены. Нежелание поляков принять меры к улучшению положения шахтеров и населения, к восстановлению порядка по обеспечению безопасности рабочих приводит к интенсивному росту антипольских настроений <...> немцы, говоря об отношениях11 поляков к немецкому населению, называют это отношение фашистским, считают, что в районе хозяйничают польские фашисты. Скрытая фашистская агентура всячески старается подогреть и разжечь враждебные отношения между поляками и немцами, хотя открыто и не решается делать никаких выступлений <...> отголосками настроений безнадежности и бесперспективности являются высказывания отдельными шахтерами настроений о необходимости объявить стачку или, в крайнем случае, организовать несколько актов диверсий, имеющих целью сигнализировать полякам о необходимости резко изменить отношение к немецким шахтерам.

Демонстрация женщин и детей

Сложная обстановка создалась в гор. Бреслау, где проживают около 200 000 немцев, из которых работают не более 22 000 человек. Только эти люди получают питание (хлеб). Растет количество смертельных случаев от голода и истощения (по некоторым данным, от 200 до 300 человек ежедневно). Возрастает число инфекционных заболеваний (тиф, дизентерия). Польский отдел здравоохранения установил плату за посещение лечебных заведений в размере 20 злотых, что является для немцев совершенно непосильным. У немецких врачей лекарства на исходе. Немцы остаются без медпомощи. В городе растет количество грабежей и убийств. Поляки днем и ночью врываются в немецкие квартиры, грабят и избивают население. Если немец обращается с жалобой в русскую комендатуру, поляки его преследуют и подвергают избиениям. Они открыто преследуют антифашистские элементы, а также всех тех, кто работает на русских. Так, например, были арестованы немцы, работавшие по демонтажу фабрики "Кнаут". В результате этого положения создалась благоприятная обстановка для активизации деятельности фашистских элементов и подпольных групп. Все немцы начинают объединяться против поляков, рассматривая их как своих главных врагов. В августе (1945 г. - М.Д.) в гор. Бреслау состоялась демонстрация полутора тысяч женщин и детей, которые вышли на улицу с лозунгами: "Мы голодные" <...> Недалеко от Бреслау в дер. Вюстендорф 20.07.1945 уборочный отряд N 6 был обстрелян немцами. Перестрелка длилась всю ночь. После прочески этого района были задержаны 12 немцев, показавших, что они принадлежат к подпольной диверсионной организации, в которой состоит более 300 человек. В городе и окрестностях растет количество убийств военнослужащих Красной армии. Польские власти считают, что это дело рук немцев <...> На демонстрацию и расширение деятельности нацистов поляки ответили усилением репрессий по отношению ко всем немцам. Все антифашистские группы распущены.

Реакционные элементы всячески пытаются натравить немцев против Красной армии. Они распространяют слухи о том, что эвакуация происходит по приказу русских, что те, кто пойдет к Красной армии на сельскохозяйственные работы, будут вырезаны поляками, когда Красная армия уйдет из Польши, и т.п.

Грабежи немецких квартир

Аналогичное положение <...> в районах Померании. И там польские власти сложили с себя всякие заботы о прокормлении12 немецкого населения. Повсеместно происходит безудержный грабеж немецкого населения, переселение немцев с места на место с целью присвоения его13 имущества. Характерен случай, имевший место в центре Померанского воеводства в гор. Кезлин. В ночь с 7 на 8 июля [1945 г.] солдаты полка польской кавалерийской дивизии оцепили квартал, в котором проживали до 4000 немцев. У каждого дома встал польский солдат. Жителям было дано 10-15 минут на сборы и разрешено взять с собой не более 15 кг ручной клади. Все жители были собраны на одну из площадей города, после чего начался грабеж оставленных квартир, в котором приняли участие польские солдаты, польская милиция и даже представители ППС14. Выгнанные из квартир жители целый день простояли на площади. Было отмечено несколько случаев смерти от солнечного удара. Грабеж продолжался два дня, после чего жители были переселены в другую часть города, где их разметили в антисанитарных условиях (в одной комнате были помещены здоровые люди, а также больные брюшным и сыпным тифом, венерическими заболеваниями в тяжелой форме, дети и т.д.). Ежедневно умирало от 4 до 8 детей <...> Немцы, которых эвакуировали за Одер, по дороге подвергались систематическому ограблению. Основной грабеж производился польскими пограничниками при переправе через Одер.

Польские власти на местах возражают против проведения какой бы то ни было организационно-разъяснительной работы с немецким населением. Так, например, уполномоченный польского правительства по гор. Вальденбург г-н Шевчик заявил: "Немцев мы будем использовать как рабочий скот. Они не должны ничего знать, не должны ничем интересоваться. Они должны знать только свое рабочее место и свою койку"...<...> вице-министр польской промышленности г-н Цищевский <...> заявил, что польское правительство хочет до мирной конференции избавиться от проживающих на территории Германии, отошедшей к Польше, 2 000 000 немцев любыми способами, даже если эту территорию придется превратить в пустыню.

Выводы:

1. <...> Если в ближайшее время польские власти не предпримут решительных мер по упорядочению положения немецкого населения, <...> дело может дойти до открытых вооруженных конфликтов.

2. В Нижне-Силезском промышленном районе польские власти не занимаются <...> вопросами борьбы с грабежами и насилиями, что создает у населения чувство отсутствия личной безопасности, приводит к систематическому снижению производительности труда в шахтах <...>.

3. Польские власти <...> не разрешают деятельности антифашистских организаций, преследуют антифашистов и <...> ликвидировали тем самым все возможности для мобилизации немецкого населения на борьбу против фашистов и их агентуры <...>.

4. В настоящее время налицо несомненный и серьезный рост антипольских настроений среди немецкого населения <...> они могут привести к появлению актов саботажа, диверсий, антипольских выступлений, дальнейшей активизации деятельности фашистских элементов и их агентуры.

5. Бесчинства, творимые польскими властями и польским населением по отношению к немцам, приводят нередко к отдельным случаям конфликтов между военнослужащими Красной армии и поляками <...>.

6. Польские власти на местах отрицательно относятся к проведению политорганами Красной армии агитационно-разъяснительной работы среди немецкого населения, чинят препятствия в проведении этой работы, не понимая того, что она отвечает насущным потребностям Польши.

<...> Разрешение всех перечисленных вопросов создаст условия для нормализации положения в бывших территориях Германии, отошедших к Польше, а также сделает возможным точное и неуклонное проведение политики в отношении немецкого населения в духе решений Берлинской конференции руководителей трех держав.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 26. Л. 21-29.

Заверенная копия. Машинописный текст

с рукописными пометками Г.М. Димитрова.



1. Раскол Германии затянул этот процесс на долгие годы.

2. Подробнее см.: Jastrzebski W. Die Deutsche Minderheit in Polen im September 1939 // Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreuessens Nr. 35. Mnster, 2012.

3. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 39. Л. 70, 76.

4. Там же. Л. 70.

5. Там же.

6. Подробнее см.: Дацишина М.В. Стратегический запас слов для единой Германии: немецко-русский словарь образца 1953 года // Филологические науки. Доклады высшей школы. 2017. N 5. С. 42-47.

7. Северная группа войск - созданная на базе 2го Белорусского фронта группа войск с дислокацией в Силезии и Померании. Основание создания группы - Договор между СССР и Польшей от 21 апреля 1945 г. и директива Ставки Верховного Главнокомандования N269 от 29 мая 1945 г.

8. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 26, Л. 20-29. Докладные записки (на основании сообщений Северной группы войск) М.И. Бурцева по вопросу грубого отношения со стороны поляков к немецкому населению также см.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 39. Л. 70-71, 75-77.

9. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 26. Л. 20.

10. Советский фактор в Восточной Европе. 1944-1953 гг. В 2-х тт. Документы. Т. 1. 1944-1948 гг. Отв. редактор Т.В. Волокитина. М., 1999.

11. Так в тексте.

12. Так в тексте.

13. Так в тексте.

14. ППС, Польская социалистическая партия (польск., Polska Partia Socjalistyczna, PPS, 1892-1948) - польская партия, участвовала в подпольной борьбе на оккупированных польских территориях во время Второй мировой войны. В 1944г. вместе с коммунистами вошла в польское коалиционное правительство.