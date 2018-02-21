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21.02.2018 13:37
Рубрика: Экономика

Россия снимает ограничения на ввоз мяса птицы и яиц из Канады и США

Россельхознадзор отменил ограничения на поставку в Россию живой птицы, мяса птиц, инкубационного яйца и другой птицеводческой продукции из США и Канады.

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Ограничения были введены несколько лет назад из-за "птичьего" гриппа.

При этом российское ведомство сообщает, что запрет, который действует в отношении этой продукции в рамках ответных мер России, которая ввела свое продовольственное эмбарго, продолжает действовать.

Напомним, что по итогам прошлого года, как сообщал Российский экспортный центр (РЭЦ), рост экспорта мяса птицы составил примерно 47 процентов, достигнув отметки в 173 миллиона долларов.

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