Загитова лидирует после короткой программы с мировым достижением, Медведева – вторая

Самая молодая спортсменка во всей олимпийской сборной России Алина Загитова лидирует после исполнения короткой программы в женском одиночном катании с новым мировым рекордом (82,92 балла). На втором месте другая воспитанница тренера Этери Тутберидзе - Евгения Медведева. Ее результат тоже запредельный - 81,61. На третьем месте канадка Кэйтлин Осмонд (78,87).

Турнир девушек-фигуристок ожидался с колоссальным нетерпением не только российскими болельщиками, но и огромной аудиторией зарубежных любителей спорта. Дуэль между Загитовой и Медведевой - шикарная вывеска не обязательно лишь для гурманов фигурного катания, она завлекает еще и тех, кто наблюдает за грациями на льду от случая к случаю.

Прокат россиянок сполна оправдал ожидания. В последней группе из сильнейших по рейтингу шести участниц первой по жеребьевке вышла Медведева. Идеальное исполнение элементов, уверенные выходы из прыжков, безумные грация и очарование Евгении свели зал с ума. Не остались равнодушны и арбитры, объективно оценившие выступление двукратной чемпионки мира оценкой, превышавшей на тот момент ее же мировой рекорд, установленный здесь по ходу командных соревнований, где сборная России добилась "серебра".

Минут через 15, после японки Сатоко Мияхары и Осмонд, перед зрителями предстала Загитова, проводящая свой первый сезон на взрослом уровне и уже выигравшая "золото" московского чемпионата Европы-2018. И Алина откаталась на одном дыхании, не сделав ни одной ошибки, ни одной даже очень маленькой помарочки. На глазок сказать, кто из двух наших девушек лучше - это лишь вопрос вкуса. Жаль, что в фигурном катании не бывает ничейного счета. Судьи оценили Загитову чуть выше. Есть второй мировой рекорд россиянок за какие-то четверть часа. Вот это уровень!

Завершали короткую программу Каролина Костнер и россиянка Мария Сотскова. Итальянка пока только шестая (73,15), Сотскова упала и находится на 12-й позиции. А сразу после первой тройки в промежуточном протоколе две представительницы Японии - Мияхара (75,94) и Каори Сакамото (73,18).

Алина Загитова пока только привыкает к столь повышенному вниманию к ее персоне, при общении с журналистами серьезна и тщательно подбирает слова. Говорит она не по-детски взвешенно и здраво.

Благодаря чему стал возможен мировой рекорд?



Алина Загитова: Ни для кого не секрет что сейчас у меня самая сложная программа в мире, которую мне поставили мои тренеры. И если получается ее откатать без ошибок, то высокие баллы почти гарантированы. Когда я готовилась к Олимпиаде, то помногу работала над всеми элементами, даже самыми маленькими, потому что мелочей не бывает, особенно если собираешься выступать на таких важных соревнованиях. Прокат вышел хорошим, даже отличным, отсюда и рекорд.

Что для вас значит конкуренция именно между двумя россиянками?



Алина Загитова: Мы с Женей Медведевой подруги, занимаемся у одного тренера, у нас хорошие отношения. Однако спорт есть спорт, и когда идут соревнования, то появляется соперничество. Но оно никакое не злое, это просто нормальная конкуренция за более высокое место, за лучший результат. Конечно, я очень рада, что после короткой программы мы с Женей идем впереди остальных девчонок.

Какая личная стратегия на каждое конкретное выступление?



Алина Загитова: В первую очередь, я очень сосредоточена. И думаю только о том, как выполнить свою программу. Во-вторых, я выхожу на лед не для того, чтобы что-то кому-то доказать. Доказываю только себе и смотрю на свой результат.

Есть уверенность, что и произвольная программа получится такой феерической?



Алина Загитова: Я никогда не загадываю наперед. Я не думаю о своем возможном месте в итоговой таблице, о медали. Для меня самое главное - откатать предельно чисто, выложиться по максимуму, и передать свои эмоции зрителям.

Насколько помог подготовиться к Олимпиаде сбор в Японии?



Алина Загитова. Очень здорово помог. Тренировки, быт - там все было прекрасно организовано, мы ни на что не отвлекались, ничего не мешало работе. Спасибо всем, кто для нас этот сбор устроил.

Реакция болельщиков, их поддержка для вас много значит?



Алина Загитова: Перед разминкой я хорошо рассмотрела, как много здесь наших флагов, плакатов со словами поддержки - и для меня, и для Жени, и для нас обеих. Знаете, раньше внимание болельщиков меня сильно отвлекало, а сейчас, наоборот - все это отлично подстегивает.

Евгения Медведева так прокомментировала свое второе место:

- Сегодня для меня особенный опыт. Как бы я не старалась не смотреть по сторонам и фокусироваться только на себе, все равно есть такие уроки, которые показывают тебе - надо становиться сильнее. Прекрасный результат Алины - новый толчок для меня. Теперь в произвольной программе постараюсь выдать максимум, чтобы своим выступлением быть удовлетворенной полностью.