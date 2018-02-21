Российские лыжники завоевали "серебро" в командном спринте

Наши лыжники Денис Спицов и Александр Большунов выиграли серебряные награды в командном спринте классическим стилем. "Золото" у Норвегии, на третьей ступени пьедестала французы. Это уже шестое призовое место лыжной сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане.

В полуфинале проводилось два забега по 14 команд в каждом, включая экзотические в лыжном спорте Австралию, Турцию и Китай. С задачей занять первое или второе место, гарантирующее выход в финал (остальные шесть участников решающего забега определились по времени), наши ребята справились на "отлично". Они опередили всех конкурентов, включая главных соперников - Швецию (на 0,15 сек), Германию (1,71) и Финляндию (2,57).

Первый, третий и пятый этапы у россиян бежал Спицов, передававший эстафету Большунову на второй, четвертый и шестой отрезки гонки. В отличие от женщин, у мужчин круг был длиннее на 150 метров (1400 м против 1250 м).

В финале первую часть гонки лыжники шли плотной группой. Просвет между первым и пятым местом составлял не более трех секунд. На четвертом этапе во время подъема резко ушел от соперников неподражаемый норвежец Йоханнес Клэбо, хотя на равнинном участке некоторое время лидировал Большунов.

На последний отрезок Большунов побежал четвертым, но практически вровень с представителями шведской и французской команд. Клэбо имел пятисекундный перевес и привез Норвегию к "золоту". А Большунов в борьбе за "серебро" финишным спуртом опередил двух своих конкурентов. У Большунова и Спицова теперь по три медали Пхенчхана! Ранее они взяли "серебро" в эстафете 4х10 км, а до этого выиграли по "бронзе" в индивидуальных гонках.