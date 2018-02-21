Счетная палата начала опрос граждан о сборе мусора

В контрольном ведомстве всем гражданам предлагают принять участие в опросе по поводу мер, которые принимаются по охране окружающей среды в части обращения с отходами.

В частности, интересуют такие вопросы, какой способ обращения с отходами наиболее эффективен с экологической точки зрения? А также - готовы ли жители российских городов собирать отходы раздельно?

Для того, чтобы ответить на вопросы, достаточно заполнить специальную форму.

Напомним, что опрос проводится в рамках экспертно-аналитического мероприятия "Анализ показателей, характеризующих результативность отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 гг., направленных на обеспечение экологически безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами и восстановление нарушенных естественных экологических систем".