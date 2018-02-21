Сексистский рекламный ролик возмутил соцсети

21.02.2018, 15:17 Текст: Анна Баранова

В Сети появился необычный рекламный ролик сети магазин электроники, приуроченный к празднику 23 февраля. Содержание видео разозлило пользователей интернета.

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По сюжету главный герой видео привозит в лес связанную девушку, выкидывает ее из багажника и заставляет копать яму. Оказывается, что женщина должна закопать подарок на День защитника Отечества, который не понравился мужчине. Пока она в слезах разрывает снег, он одобрительно машет рукой другому такому же "защитнику". В конце ролика девушке предлагают отправиться за "хорошим" подарком в магазин электроники.

Реклама вызвала возмущение в соцсетях: ролик назвали "апофеозом сексизма, насилия и женоненавистничества".

Директор магазина Дмитрий Алексеев уже извинился "перед всеми, чьи чувства мог затронуть этот ролик".

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