Скончался писатель-фантаст Андрей Круз

Российский писатель-фантаст Андрей Круз (настоящая фамилия Хамидулин) скончался 20 февраля в возрасте 53 года.

Информация о смерти появилась на личной странице Круза в Facebook за подписью его жены Марии.

"С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным", - написала она.

Она отметила, что супруг серьезно болел, будучи прикованным к постели, но "ни разу не пожаловался и не показал своих страданий". "Верю, что отец моих детей попал в лучший из своих завораживающих миров, где ему просто хорошо!" - добавила Мария Круз, которая была соавтором ряда его произведений.

Писатель сделал себе имя сериями "Земля лишних", "Эпоха мертвых", "Тьма" и "У Великой реки". Информация о том, что Андрей Круз болен раком, появилась в декабре прошлого года.