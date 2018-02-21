Художественного руководителя "Гоголь-центра", известного театрального режиссера Кирилла Серебренникова следователи отпускали на похороны матери, скончавшейся несколько дней назад в Ростове-на-Дону. Об этом стало известно в среду на заседании в Мосгорсуде, где рассматриваются апелляционные жалобы на судебные решения о продлении срока домашнего ареста Серебренникову и другим фигурантам дела о хищении госсредств, выделенных на театральный проект.

Серебренников рассказал, что долгое время не виделся с родителями, хотя ранее старался регулярно посещать их. "Несколько дней назад мама умерла, и вчера я был на ее кремации. Вернулся сегодня ночью", - пояснил он.

Согласно условиям домашнего ареста, покидать квартиру режиссер может только после разрешения следователя, ведущего расследование.

Ранее сообщалось о том, что скончалась мать Кирилла Серебренникова, которая жила с мужем в Ростове-на-Дону. "Она очень долго болела, у нее была болезнь Альцгеймера, - рассказывал "Интерфаксу" источник. - В молодости женщина была стюардессой, а потом работала преподавателем русского языка и литературы. Умерла она в возрасте 83 лет".

Напомним, Кирилл Серебренников и другие фигуранты обвиняются в мошенничестве, а именно хищении бюджетных 133 млн рублей, выделенных основанной режиссером автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" на проект "Платформа". В настоящий момент срок домашнего ареста Серебренникова продлен на срок до 19 апреля.