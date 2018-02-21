Сломанная палка Непряевой помешала нашим лыжницам

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова стали девятыми в финальном забеге командного спринта классическим стилем. Победили американки, второе место у Швеции, "бронзу" взяли норвежки. Нашим спортсменкам бороться за более высокие позиции помешало невезение - на пятом этапе у Непряевой сломалась палка.

В командном спринте лыжницы по три раза попеременно бежали круги длиной 1250 метров. У Непряевой были первый, третий и пятый этапы, у Белоруковой - соответственно второй, четвертый и финишный шестой.

Сначала командам пришлось преодолеть барьер полуфинала. В каждом из двух забегов для гарантированного продолжения борьбы за награды нужно было занимать первое или второе место. А еще шесть тандемов отбирались по результатам, в независимости от занятого места. Россиянки финишировали третьими вслед за американками и шведками, уступив "звездно-полосатым" всего две с небольшим секунды. Запас по времени для попадания в финал у наших девушек оказался солидным.

В решающем забеге на половине дистанции, когда Непряева во второй раз передавала эстафету Белоруковой, россиянки были пятыми. Но проигрыш лидирующим норвежкам составлял лишь 2,5 секунды. Однако на четвертом этапе отрыв сильно увеличился. Россиянки оказались шестыми, и в четверти минуты от первой тройки - американок, норвежек и шведок.

Увы, дальше продолжить борьбу хотя бы за место в топ-5 не удалось. Самое настоящее невезение - у Натальи Непряевой на предпоследнем отрезке дистанции сломалась палка. Ну а в финишном сражении за "золото" американка Джессика Диггинс на считанные сантиметры (0,19 секунды по времени) опередила шведку Стину Нильссон.