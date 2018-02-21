СМИ Сербии: Вучич пригласил Путина посетить Белград

Президент Сербии Александр Вучич сегодня в ходе встречи в Белграде с главой МИД России Сергеем Лавровым намерен передать последнему письмо для Владимира Путина, в котором будет содержаться официальное приглашение для президента России посетить Сербию. Об этом сообщает местное информагентство "Танюг", в распоряжении которого находится текст письма Вучича.

В нем сербский лидер выражает уверенность в продолжении "светлых традиций" взаимодействия двух дружественных государств и поздравляет с памятной датой - 180-летием установления дипломатических отношений между нашими странами.

"Уважаемый Владимир Владимирович, учитывая наши конструктивные переговоры, которые находят прямое отражение в наших двусторонних отношениях, с огромным удовольствием приглашаю Вас посетить Сербию с официальным визитом, где Вы всегда являетесь желанным гостем и другом", - цитирует агентство "Танюг" обращение Вучича.

Президент Сербии в своем письме также подчеркивает тот факт, что во все времена "сербский и русский народы проявляли усилия для укрепления духовных, культурных и экономических связей, которые мы и сейчас с гордостью считаем дружескими".