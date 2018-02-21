Создатели встроили вирус в популярную игру

Разработчики Flight Simulator Add-On встроили вредоносное программное обеспечение в установщик игры для того, чтобы бороться с пиратством. Об этом пишет Motherboard.

В случае, если пользователь пытается установить неофициальную версию игры, вирус ворует его данные из кэша браузера Chrome и отправляет их на сервера FSLabs. По задумке разработчиков, такие меры должны помочь в борьбе с распространением нелицензионных версий игры.

Основатель компании Fidus Information Security, занимающейся кибербезопасностью, отметил, что данный способ борьбы с пиратством можно назвать одним из самых экстремальных.

Microsoft Flight Simulator - серия гражданских авиасимуляторов, созданная корпорацией Microsoft. Лицензионная версия Flight Simulator Add-On с уникальными самолетами обойдется покупателям в 80 долларов (4,5 тысячи рублей).