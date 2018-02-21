Тайфун "Гита" оставил без света жителей Новой Зеландии

На Новую Зеландию обрушился тропический циклон "Гита". Больше других пострадали десятки тысяч человек, проживающие на севере острова Южный и на юге острова Северный.

Как сообщает ТАСС, за сутки в спасательную службу поступило 1300 звонков с просьбами о помощи. В основном люди жаловались на затопления домов, упавшие на крыши деревья, поваленные столбы линий электропередачи и отсутствие электричества. По последним данным, серьезно никто не пострадал.

Напомним, на прошлой неделе тропический циклон "Гита" обрушился на королевство Тонга, разрушив почти 70 процентов домов. Атмосферный вихрь по касательной задел и острова Фиджи, не вызвав там серьезных разрушений.