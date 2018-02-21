Трамп сделал незаконными устройства для скорострельности винтовок

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о незаконности приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок. Об этом сообщает РИА Новости.

"Несколько минут назад я подписал распоряжение, обязывающее генерального прокурора представить положения по запрету любых устройств, которые превращают незаконное оружие в пулеметы", - заявил хозяин Белого дома.

Речь идет о прикладе с курком, который при определенном положении действует на спусковой механизм полуавтоматического оружия таким образом, что стрелку не требуется каждый раз нажимать на спусковой крючок. Подобное приспособление использовал Стивен Пэддок, подозреваемый в стрельбе в Лас-Вегасе в октябре - тогда погибли 58 человек, более 850 были ранены.