Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 24-ФЗ "О создании межрайонных судов и об упразднении некоторых районных, городских судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе межрайонных судов Тверской области"

Принят Государственной Думой 9 февраля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) создать:

Бежецкий межрайонный суд Тверской области;

Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области;

Западнодвинский межрайонный суд Тверской области;

Кашинский межрайонный суд Тверской области;

Максатихинский межрайонный суд Тверской области;

Нелидовский межрайонный суд Тверской области;

Осташковский межрайонный суд Тверской области;

Торжокский межрайонный суд Тверской области;

2) установить, что юрисдикция созданных межрайонных судов Тверской области, указанных в пункте 1 настоящей статьи, распространяется на территории следующих административно-территориальных единиц Тверской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:

Бежецкого межрайонного суда Тверской области - на территории Бежецкого, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Сандовского и Сонковского районов Тверской области;

Вышневолоцкого межрайонного суда Тверской области - на территории Вышневолоцкого, Спировского и Фировского районов Тверской области;

Западнодвинского межрайонного суда Тверской области - на территории Западнодвинского, Андреапольского и Жарковского районов Тверской области;

Кашинского межрайонного суда Тверской области - на территории Кашинского и Кесовогорского районов Тверской области;

Максатихинского межрайонного суда Тверской области - на территории Максатихинского и Лесного районов Тверской области;

Нелидовского межрайонного суда Тверской области - на территории Нелидовского, Вельского и Оленинского районов Тверской области;

Осташковского межрайонного суда Тверской области - на территории Осташковского городского округа, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области;

Торжокского межрайонного суда Тверской области - на территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области;

3) упразднить:

Андреапольский районный суд Тверской области, Жарковский районный суд Тверской области, Западнодвинский районный суд Тверской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Западнодвинского межрайонного суда Тверской области;

Бежецкий городской суд Тверской области, Весьегонский районный суд Тверской области, Краснохолмский районный суд Тверской области, Молоковский районный суд Тверской области, Сандовский районный суд Тверской области, Сонковский районный суд Тверской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Бежецкого межрайонного суда Тверской области;

Бельский районный суд Тверской области, Нелидовский городской суд Тверской области, Оленинский районный суд Тверской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Нелидовского межрайонного суда Тверской области;

Вышневолоцкий городской суд Тверской области, Спировский районный суд Тверской области, Фировский районный суд Тверской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Вышневолоцкого межрайонного суда Тверской области;

Кашинский городской суд Тверской области, Кесовогорский районный суд Тверской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Кашинского межрайонного суда Тверской области;

Кувшиновский районный суд Тверской области, Торжокский городской суд Тверской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Торжокского межрайонного суда Тверской области;

Лесной районный суд Тверской области, Максатихинский районный суд Тверской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Максатихинского межрайонного суда Тверской области;

Осташковский городской суд Тверской области, Пеновский районный суд Тверской области, Селижаровский районный суд Тверской области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Осташковского межрайонного суда Тверской области.

Статья 2

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) образовать в составе Бежецкого межрайонного суда Тверской области постоянные судебные присутствия в городе Весьегонске Весьегонского района Тверской области, городе Красный Холм Краснохолмского района Тверской области, поселке городского типа Молоково Молоковского района Тверской области, поселке городского типа Сандово Сандовского района Тверской области и поселке городского типа Сонково Сонковского района Тверской области;

2) образовать в составе Вышневолоцкого межрайонного суда Тверской области постоянные судебные присутствия в поселке городского типа Спирово Спировского района Тверской области и поселке городского типа Фирово Фировского района Тверской области;

3) образовать в составе Западнодвинского межрайонного суда Тверской области постоянные судебные присутствия в городе Андреаполь Тверской области и поселке городского типа Жарковский Жарковского района Тверской области;

4) образовать в составе Кашинского межрайонного суда Тверской области постоянное судебное присутствие в поселке городского типа Кесова Гора Кесовогорского района Тверской области;

5) образовать в составе Максатихинского межрайонного суда Тверской области постоянное судебное присутствие в селе Лесное Лесного района Тверской области;

6) образовать в составе Нелидовского межрайонного суда Тверской области постоянные судебные присутствия в городе Белый Вельского района Тверской области и поселке городского типа Оленино Оленинского района Тверской области;

7) образовать в составе Осташковского межрайонного суда Тверской области постоянные судебные присутствия в поселке городского типа Пено Пеновского района Тверской области и поселке городского типа Селижарово Селижаровского района Тверской области;

8) образовать в составе Торжокского межрайонного суда Тверской области постоянное судебное присутствие в городе Кувшиново Кувшиновского района Тверской области.

Статья 3

1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 2 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня назначения на должности двух третей от установленной численности судей соответствующего межрайонного суда.

3. Решение о дне начала деятельности соответствующего межрайонного суда принимает президиум Тверского областного суда с учетом сроков вступления в силу положений пункта 2 статьи 1 и статьи 2 настоящего Федерального закона.

4. Назначение судей упраздняемых городских и районных судов Тверской области судьями созданных межрайонных судов осуществляется в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 6 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин